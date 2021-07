Facebook poate şterge postări şi să blocheze utilizatori. Decizie în instanţă

Facebook are dreptul să şteargă postări şi să blocheze utilizatori, însă în anume condiţii, a stabilit joi Curtea supremă a Germaniei, transmite dpa. Potrivit acestei decizii, utilizatorii platformei trebuie să fie informaţi din timp că urmează să le fie blocate conturile şi trebuie să li se dea ocazia de a oferi o explicaţie privind activităţile lor, iar în cazul ştergerii unei postări, trebuie informaţi cel puţin ulterior.



Decizia Curţii federale de justiţie din Karlsruhe face referire la "standardele comunitare" globale în baza cărora platforma încearcă să blocheze conţinuturile considerate discriminatorii şi ofensatoare. Nu toate postările interzise de Facebook sunt însă ilegale în baza legii germane.



Astfel, în două speţe, un bărbat şi o femeie au postat remarci defăimătoare despre musulmani şi imigranţi, iar instanţa a considerat că respectivele postări nu încalcă libertatea de exprimare prevăzută de legislaţia germană, cerând Facebook să le restabilească.



Un purtător de cuvânt al Facebook a reacţionat subliniind că platforma nu tolerează "discursul de ură şi face eforturi să elimine conţinutul inacceptabil", dar va analiza cu atenţie decizia pentru a putea lua măsuri în continuare împotriva discursului de ură în Germania, scrie Agerpres.

Facebook, condamnare în justiţia austriacă

Compania americană Facebook a fost condamnată de justiţia austriacă pentru faptul că a informat doar parţial un utilizator al său cu privire la datele colectate fără ştiinţa lui, a anunţat ONG-ul NOYB într-un comunicat, informează miercuri, 21 iulie, Agerpres, citând AFP.



Curtea Supremă a Austriei a estimat că Max Schrems, un militant pentru protecţia datelor binecunoscut, nu a obţinut din partea gigantului digital "toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică care ar permite prelucrarea datelor sale", potrivit organizaţiei cu sediul la Viena.



Justiţia austriacă a condamnat Facebook la plata a 500 de euro reclamantului şi a acceptat să sesizeze pentru prima dată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu respectarea de către Facebook a cadrului juridic european în ceea ce priveşte utilizarea datelor clienţilor.

Un pas enorm pentru justiție



"Este (un pas) enorm", a comentat în legătură cu acest din urmă aspect Max Schrems.



El se află în fruntea unei echipe de jurişti, în condiţiile în care asociaţia sa a lansat o serie de plângeri pentru a forţa companiile digitale să respecte viaţa privată a utilizatorilor.



ONG-ul NOYB (None of your business; Nu este treaba voastră), fondat în 2018, are drept scop protejarea vieţii private în online în faţa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).



În luna mai, organizaţia a somat peste 500 de site-uri în Europa, cu privire la utilizarea de către ele a informărilor referitoare la cookies, foarte contestate.



Max Schrems combate de peste zece ani practicile Silicon Valley, care ignoră "deliberat", potrivit lui, legislaţia, în mod concret Reglementarea Europeană privind Datele Personale (RGPD).