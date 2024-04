Extaz în capitala Teheran, în ciuda ineficienței atacului Iranului asupra Israelului / video

A fost o stare de extas, noaptea trecută, pe stărzile din Teheran, capitala Iranului. Cetățenii au ieșit pentru a celebra atacul cu drone și rachete asupra Israelului. Sute de iranieni au fost văzuți în Piața Palestina din Teheran.

Potrivit imaginilor postate pe X, oamenii au fost scoși de către regimul islamic al Iranului.

Meanwhile, in the Iranian capital, people are celebrating the attack on Israel. pic.twitter.com/8JkoTF3QxX