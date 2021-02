Explozie URIAȘĂ în SUA, după ce un tren încărcat cu petrol s-a izbit de un TIR. VIDEO

Un tren care transporta petrol s-a ciocnit cu un TIR cu 18 roți, în apropierea orașului Cameron din Texas, transmite Fox News. În urma impactului cu TIR-ul, trenul a explodat, a anunțat Departamentul de Poliție. Imediat la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe, autoritățile spunând despre acest accident că este "o situație periculoasă."

Deși explozia a fost una puternică, din fericire, șoferul TIR-ului și mecanicul trenului au scăpat doar cu răni ușoare. Autoritățile au început să evacueze localnicii din zonă și au oprit traficul pe Autostrada 90. Informații despre alți posibili răniți nu există deocamdată.

⚠️‼️EXPLOSION AND FIRE reported this morning in Milam County, TX. FM 2095 southeast of Cameron. Avoid area!



18-wheeler vs. train. No details on injuries or deaths. We have crew on the way.



(????: @LynnPHagan) pic.twitter.com/hTqih0XaUD