Explozie lângă o staţie de metrou din Londra

Staţia de metrou, dar şi alte clădiri de birouri din zonă au fost evacuate rapid. Conform presei locale, în zonă ar fi un miros puternic de plastic ars. Zona de pericol a fost delimitată de poliţie.

Corespondentul România TV de la Londra spune că, potrivit unor surse, incendiul ar fi fost provocat de explozia unor materiale din două garaje situate în apropierea staţiei de metrou. Momentan, nu s-a putut stabili cum s-a aprins focul.

BREAKING! London, UK: Huge smoke billowing after fire at Elephant and Castle station. Insane scenes as explosion rips through in central London pic.twitter.com/8PTpsBeou0

"Nu putem vorbi, în acest moment, despre un atac terorist", a transmis un purtător de cuvânt al Poliţiei Metropolitane. La faţa locului intervin 10 autospeciale de stingere, dar şi 70 de pompieri.

Martorii spun că mirosul în zonă este extrem de puternic. "Am deschis fereastra pentru o secundă şi ne-a lovit un miros puternic de ars. Am auzit oameni ţipând şi apoi o explozie", a scris pe Twitter Sara Scarpa, o tânără de 25 de ani care locuieşte aproape de zona în care a avut loc incendiul.

Au fost înregistrate peste 50 de apeluri la numărul de urgenţă, anunţă autorităţile. Nu se ştie dacă sunt morţi sau răniţi în zonă.

Early video from the scene of the blaze at railway arches in #ElephantCastle. We have 10 fire engines & 70 firefighters attending & have taken nearly fifty 999 calls. Please avoid the area https://t.co/L6NNuDfThB