EVALUARE NAȚIONALĂ 2021/ BACALAUREAT 2021. Ministrul Educației anunță EXAMENE mai ușoare: Să eliminăm ipocrizia

"Programa de examen este adaptată specificului acestui an. Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei. Deci această ştachetă, o spun cu subiect şi predicat, trebuie coborâtă inteligent în acest an. Partea de adaptare a materiei de examen s-a făcut de către colective de specialişti, s-a evitat extragerea unei anumite porţiuni, ultimele două luni, ultimele cinci luni, şase luni, şi s-a încercat extragerea unor noţiuni care au fost considerate cu un grad de relevanţă mai scăzut", a declarat Sorin Cîmpeanu, într-o emisiune la Digi 24, conform Agerpres.



El s-a referit şi la programa de examene în general, care ar trebui adaptată pentru a ţine cont de nevoile de educaţie ale elevilor şi de intenţiile pe care le au în urmarea învăţământului universitar.



"Ar trebui să fie mult mai flexibilă această programă, pentru a putea fi adaptată aspiraţiilor fiecărui elev. (...) Să eliminăm această ipocrizie, cei care ştiu că vor da examen de admitere în universităţi din ţară sau din străinătate la anumite materii se vor concentra pe acele materii. Să îi lăsăm să atingă performanţa pe acele materii, adică să avem un curriculum mai flexibil, la asta lucrăm acum", a afirmat Sorin Cîmpeanu.