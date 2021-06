"În Republica Cehă a început al doilea val la începutul lunii octombrie. De asemenea, numărul persoanelor afectate a crescut foarte mult în acea perioadă. Parlamentul European, de asemenea, a fost închis în acea perioadă, eu am fost acasă și am decis să merg ca voluntar și să lucrez în spital. Așadar, am fost în al doilea val al pandemiei în linia întâi, lucrând ca voluntar în spital.

Nici nu poți să îți imaginezi cum era situația. În fiecare zi mureau 2, 3 persoane. A fost o perioadă foarte dificilă. Și pentru mine, ca membru al Parlamentului European, a fost foarte dificil, pentru că nu am mai lucrat, am fost singur, a fost foarte greu. A fost foarte greu să văd această situație", a povestit Tomas Zdechovsky.

***

"La început aveam impresia că este vorba de persoane foarte bolnave și în vârstă, dar când am ținut mâna unei femei în jur de 40 - 50 de ani, care a murit de COVID, a fost greu, ea nu putea respira, avea foarte multe probleme și a fost atât de complicat pentru că ea cu câteva zile înainte râdea și după câteva zile a trebuit să îi depozităm trupul într-o cutie neagră. Nu a fost deloc plăcut și pot spune că în Republica Cehă a fost la fel ca în Bergamo. Acea perioadă a fost comparabilă cu ce s-a întâmplat în Bergamo. Nimeni nu era pregătit pentru așa ceva.

Apoi a venit al treilea și al patrulea val și au murit în Republica Cehă în jur de 30.000 de oameni. Eu am lucrat acolo până în luna aprilie, până la începerea celui de-al treilea val și din luna aprilie, de când am început cu testare masivă și cu vaccinarea, numarul a început să scadă. Acum avem în jur de 100 de cazuri în fiecare zi, nu este atât de grav, dar problema este că nu am avut suficiente spații de cazare, suficiente paturi în secțiile destinate COVID, în spitale. Nu au fost, de asemenea, suficiente paturi în saloanele de Terapie Intensivă", a relatat europarlamentarul.

