Eugen Tomac (PMP) cere accelerarea aderării Moldovei la UE

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat la B1TV, că a formulat o scrisoare publică pentru Josef Borrell în vederea accelerării aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, subliniind că situația actuală este cel mai prielnic moment pentru integrarea ”celui de-al doilea stat românesc” în blocul comunitar.

”Este pe deplin justificată preocuparea Uniunii Europene față de situația din regiune. Având în vedere că astăzi în parlament avem o dezbatere largă privind situația din Ucraina, iar mâine, Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă și Securitate, vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, va ateriza la Iași, de unde va pleca într-o vizită oficială la Chișinău, am considerat că este un prilej foarte bun pentru a discuta la pachet situația din regiune, atât din Ucraina, cât și din Republica Moldova, cu privire la agenda de extindere (n.r. - UE). Aceste două state pot fi salvate doar printr-o integrare rapidă în UE, iar pentru noi Moldova are o preocupare separată pentru că este un stat mult mai mic, un stat așezat, unde cetățenii vorbesc o limbă oficială a UE, pentru că limba română este limbă oficială a Uniunii Europene. Am fost despărțiți, fără voia noastră, exact de Kremlin, și cred că este moment prielnic de a discuta despre un proces rapid de integrare a Republicii Moldova în UE. Este o șansă istorică și avem obligația să ne batem pentru aceasta șansă, unică din punctul meu de vedere pentru a reîntregii națiunea română în interiorul Uniunii Europene prin integrarea rapidă”, a explicat Eugen Tomac la B1TV.

O treime dintre cetățenii R. Moldova sunt deja cetățeni europeni

Eugen Tomac a afirmat că există diferențe, mai ales în acest moment, între Republica Moldova șI Ucraina, care deja și-a trimis cererea de aderare la UE. ”Categoric, da. În primul rând, pe teritoriul Republicii Moldova nu există un conflict militar acum, avem trupe doar în zona de conflict transnistreană. Doi: nu se compară 44 de milioane de cetățeni, cu 4 milioane cât are Republica Moldova. Trei: o treime, deci un milion de cetățeni ai Moldovei, la ora actuală, sunt deja cetățeni ai Uniunii Europene pentru că dețin cetățenia română. În concluzie, datele sunt complet diferite, dar cred că este un prilej foarte bun pentru a scoate Republica Moldova din zona gri, tocmai de aceea m-am adresat, direct, prin această scrisoare publică pe care am transmis-o și la comisie. Urmează săptămâna viitoare să mă adresez, direct, din nou, cu această solicitare vicepreședintelui Borrell, pentru că cred cu tărie că este un moment prielnic pentru a accelera acest proces de integrare europeană a celui de-al doilea stat românesc”, a mai spus europarlamentarul Eugen Tomac.

