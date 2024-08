Erupție vulcanică în Islanda, a șasea din decembrie 2023. ”Laguna Albastră”, evacuată

Stațiunea balneară ”Laguna Albastră” de lângă Grindavik a fost evacuată după ce un vulcan a erupt joi seara în peninsula Reykjanes, sud-vestul Islandei, aceasta fiind a șasea erupție din decembrie, au anunțat autoritățile, relatează AFP.

”O erupție a început pe Sundhnuksgigarod”, a indicat Biroul Meteorologic Islandez (IMO) într-un comunicat, adăugând că fenomenul a început la 21:26 (local și GMT) după o serie de cutremure.

From Susan Spaulding “So we are at Blue Lagoon (Iceland) and the volcano blew. We are safe. Orderly evacuation. I have tons of pics. Need to go through to find the best. Using I-phone and from a bus.” pic.twitter.com/fXdhIU5aIX