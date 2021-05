Episodul cu ”trădarea”. Rareș Bogdan, răspunsul serii pentru Ludovic Orban

„Eu nu am trădat pe nimeni! Eu am venit în PNL, nu am venit pentru un om sau adus de un om. Eu am venit în PNL și cred că PNL are nevoie de o reîmprospătare, deci nu cred că este corect să se spună că am trădat pe cineva. Nu am trădat pe nimeni, am rămas liberal și voi rămâne liberal. Oricum, se va încheia acest periplu de patru luni de zile de bătălie internă, pe care eu sper foarte sincer să se desfășoare cu armele corecte, fără atacuri la persoane. Avem responsabilitatea guvernării, în primul rând. Nu ne putem juca cu România, bătălia electorală pe care o avem de dus este abia peste trei ani de zile”, a spus Rareș Bogdan, duminică seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, moderată de Răzvan Dumitrescu.

„Nu știu ce a vrut să spună domnul Ludovic Orban. Îi mulțumesc pentru cuvinte. Nu a făcut decât să recunoască o chestiune vizibilă, atunci când eu am venit în PNL și m-am implicat, am energizat partidul, aducând patru-cinci, nu știu câte procente, cu siguranță un procent am adus. Și lucrul acesta s-a văzut”, a mai spus Rareș Bogdan.

Ludovic Orban, despre „trădarea” lui Rareș Bogdan și întoarcerea celuilalt obraz: Deocamdată, e doar într-o poză

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost întrebat, duminică, dacă se simte trădat de Rareș Bogdan, pe care l-a susținut să deschidă lista pentru europarlamentare, iar acum îl susține la șefia partidului pe contracandidatul său, Florin Cîțu.

„Este opțiunea fiecărui membru al PNL. Știți foarte bine că Rareș Bogdan a avut anumite declarații nu foarte prietenoase la adresa mea și orice observator atent se putea aștepta... Dar, deocamdată, a fost într-o poză”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă se așteaptă să îl convingă să vină alături de el în campania pentru alegerile interne, Ludovic Orban a spus că „la Congresul PNL vor participa 5.000 de delegați. Opțiunea celor 5.000 de delegați va fi stabilită pe baza ofertelor, pe baza istoricului pe care îl avem fiecare și, de asemenea, în funcție de opțiunea celor 200.000 de membri ai PNL, pentru că un delegat trebuie să reprezinte niște opțiuni”.

Ludovic Orban a mai zis, în discursul său de la Consiliul Național al PNL, că, de fiecare dată când a fost atacat din interior, a întors și celălalt obraz, pentru că, pentru el, și cei care nu au fost alături de el sunt colegii săi.

Alegerile din PNL vor avea loc la Congresul Național din 25 septembrie.