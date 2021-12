Epidemie de câini la Ștefan Mandachi: Sunt singurul cetățean care a dat Statul în judecată și a câștigat o decizie unică în societatea noastră

„Dacă (doar) “de Crăciun ești mai bun” înseamnă că în timpul anului ești preponderent rău. Cel mai probabil, cu oamenii nu poți fi (mult) mai bun decât prin eforturi considerabile. Atunci când încerci să lași de la tine, să ierți sau te smerești, celălalt îți atinge un buton dureros sau își înfinge cuvintele în traumele tale vechi. Sau poate chiar tu ești cel care îl calcă pe bătăturile sufletului cu “bunătatea” ta.



Însă cu animalele, poți să-ți antrenezi bunătatea. Ele nu ripostează la tirania ta, nu răspund nevrozelor tale. Ele nu înțeleg ce-i “dușmănia”. Poți dresa un câine să ucidă, să muște, să măcelărească, dar nu-l poți dresa să dușmănească. Oricât de bun dresor ai fi, nu-l poți “educa” să se răzbune.



Nu există animal care să te pândească la cotitură sau să-ți poarte pică. Animalele nu știu ce-i aceea ranchiună. Chiar dacă lovești un câine (sunt mulți nemernici care o fac) el tot te va apăra. Chiar dacă zdrobești cu ciomagul ciolanele un cal flămând și însetat, el tot va trage la jug până la ultima suflare. Chiar dacă arunci într-o râpă un suflet, el tot își va da viața pentru tine.



Doar omul e ciudos, invidios, ranchiunos. În gena animalelor nu există antipatie, pizmă, ciudă, resentimente. În anul 2021 am găsit înpreună cu Dumitrel, stăpân la peste 200 căței aruncați în văgăuni. Cu postările mele pe rețelele sociale (pentru care am fost înjurat nu de puține ori) am salvat niște (multe) suflete. Satisfacția mea a fost enormă, nu se poate exprima în cuvinte, dar efortul a fost supra-omenesc. Este o muncă gigantică, trebuie să te rogi de oameni, să fii amabil, să îți dau sufletul să-i convingi să adopte. Efectiv trudești! Oamenii ezită, mulți dintre ei mă disperă cu întrebarea cretină “ce rasă-i?”.



În 2022 va fi absolut imposibil să repet “figura”. E epuziant. Nici acum nu știu exact câți câini am în curte și-n companie. La Hotel Mandachi nici nu le mai țin socoteala. Unii îi aruncă la noi de parcă sediul nostru e un abator sau coș de gunoi.



La ora actuală, la noi e epidemie de câini abandonați. Fără un efort comun, la nivel de comunitate pentru sterilizare, va fi în zadar. Fără autorități locale super implicate, se vor naște zeci de mii de pui (așa cum sunt aceștia din brațele mele) și se va dezlănțui foamea, setea, puricii, picioarele în burtică, hăituiala, prigoana.



Sunt singurul cetățean care a dat Statul în judecată și a câștigat o decizie unică în societatea noastră, pentru câini. Vreau să mai existe iubitori de animale, insipirați de acest precedent.



Nu uitați: iarna câinii n-au apă (e congelată), de mâncare nici nu mai vorbim. Acum maidanezii îngheață flămânzi, hăituiți, însetați. Ăsta e Crăciunul lor. Daca tot vrei să fii mai bun, dă-le un ibric cu apă și o mână de mâncare! Să-ți dea Dumnezeu înmiit!



Pt donații căței, (0741) 457 988”, a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

Procesul câștigat de Mandachi

„De-a lungul anilor, am câștigat prin muncă milioane de euro, am contribuit cu alte (și mai multe multe) milioane la bugetul de stat, dar rar mi-a fost dat să trăiesc o astfel de bucurie la ”câștigarea” sumei de 21 EURO (100 lei) .

Anul trecut am dat Statul român în judecată pentru ororile la care sunt martor în mod constant, peste tot în țară: sute de animale chinuite, câini maltratați, aruncați de pe bloc, petarde înfipte în urechile animalelor, pui zvârliți în râpe, văgăuni și iazuri, condamnați la foame, frig, moarte. În urma probatoriului administrat în fața instanței, în care am descris scenele de Evul mediu la care sunt obligat să asist atunci când găsesc animale schingiuite sau abandonate, judecătoarea a hotărât că am dreptate: statul îmi datorează DAUNE MORALE în valoare de 100 lei întrucât trebuia (și putea) să rezolve demult problema și l-a durut în pix. Suma este infimă, dar simbolul este gigantic. (Felicitări avocat Daniel Zoita).

Au fost interogați sub jurământ mai mulți martori, care au confirmat cu mâna pe Biblie, cum procedez eu de ani încoace: culeg suflete neprihănite de pe străzi, primesc acasă de la oameni animale flămânde, însetate, bătute și hăituite, care nu ar trebui să se nască dacă primăriile de prin comune și-ar face datoria și dacă infractorii agresivi fără creier, care abandonează și agresează animale ar fi băgați la zdup de către poliție (constituie caz penal orice chinuire a animalelor)", a povestit Ștefan Mandachi.

Mandachi îndeamnă pe oricine să se adreseze instanțelor în astfel de situații și să invoce ca precedent judiciar hotărârea 837/2021: „Trăim în Europa secolului 21, nu în Evul Mediu. Exercitați-vă drepturile, de aia le aveți! Nu trăim în Belarus, trăim într-o democrație. Cum ar fi să fie despăgubiți 1.000.000 cetățeni cu 100 lei? Întrebarea mai bună e ”cum ar fi să și răspundă cineva pentru asta? Că doar despăgubirile tot din buzunarul nostru sunt și atâta vreme cât nimeni nu-i tras la răspundere... Suta de lei cu care am fost despăgubit tot eu am plătit-o parțial".

„Știu că sunt mulți indivizi care mă ceartă că animalele sunt mai puțin importante decât oamenii, de ce mă agit? Însă mă întreb pe bună dreptate: ce om care urăște animalele ar putea iubi cu adevărat oamenii?", a transmis Ștefan Mandachi.

