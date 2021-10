Emma Răducanu a vorbit în limba română. Preferă ciorba de perișoare, mămăliga și papanașii

Jucătoarea britanică Emma Răducanu (23 WTA) s-a calificat, marți seară, în optimile de finală ale turneului de tenis WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj Napoca, învingând-o în primul tur pe slovena Polona Hercog (124 WTA).

Emma Răducanu s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1, după un meci ce a durat două ore și 29 de minute.

Răducanu a început bine meciul și a condus cu 3-0, după un game doi în care a reușit să valorifice a șasea minge de break.

Hercog a revenit de la 4-1, câștigând 6 game-uri consecutive.

Setul secund a fost mult mai echilibrat, Răducanu ratând 3 mingi de break în game-ul 4, la 2-1, și salvând una, la 4-4. În cele din urmă, la 6-5, britanica și-a procurat trei mingi de break și de set, valorificând-o pe ultima și ducând meciul în decisiv.

În ultimul set, Răducanu a preluat inițiativa și a mărșăluit nestingherită spre un 6-1 categoric, care o duce în turul doi la Cluj Napoca, acolo unde o va întâlni pe Ana Bogdan.

Emma Răducanu a vorbit în limba română

Emma Răducanu a răspuns întrebărilor într-o limbă română suprinzător de corectă.

„Aș vrea să încerc în română și, dacă nu mai pot, schimb” – așa a început Emma Răducanu răspunsurile. Ea a continuat apoi cu o cursivitate remarcabilă: „A fost un meci foarte dificil, ea a fost foarte tare, dar cred că nu am jucat atât de bine, dar am câștigat și sunt foarte bucuroasă acum. Vreau să mulțumesc foarte mult, turneul e foarte bine organizat și îmi place foarte mult în Romania, îmi place foarte mult aici. A fost foarte bine, dar dificil azi, ea are experiență, iar eu am doar 18 ani. Nu am jucat bine, dar am reușit să revin și am câștigat. Ea a servit bine dar am reușit să returnez.”

Răspunzând din nou la întrebarea referitoare la mâncarea ei preferată, Emma Răducanua a spus: „Ciorbă de perișoare, dar acum am mâncat numai ciorbă de legume. Mai aștept un pic și o să mănânc sarmale. Îmi plac și mămăliga și papanașii”

„Am memorii foarte frumoase din țară și mulțumesc mult pentru suportul primit aici. Acum îmi e puțin rușine să vorbesc în română, dar dacă mai stau puțin aici o să învăț mai bine să vorbesc”, a mai spus, potrivit Mediafax, sportiva.

„Sunt tristă că nu sunt spectatori, dar la antrenamente au participat spectatori și m-am simțit primită cu multă căldură.”, a mai declarat în final Emma Răducanu, care o va întâlni în turul doi pe românca Ana Bogdan.