Emisiunea lui Ionuţ Cristache, scoasă de pe TVR. Invitatul de azi era Marcel Ciolacu

"Tocmai am fost anunţaţi de conducerea TVR, mai exact de Eduard Darvariu, că emisiunea #Romania9 de azi, ca şi cea de ieri, este scoasă de pe post şi înlocuită cu o ediţie specială! Asta în condiţiile în care invitatul zilei era cunoscut, era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziţie să se auda la Televiziunea Publică, în contextul crizei actuale! Aşa înţelege conducerea Televiziunii Publice libertatea presei!", a scris Ionuţ Cristache pe Facebook.

Anterior, pe pagina de Facebook România9 se anunţase că invitatul de azi era Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

"La cum se conturează lucrurile, PSD va susţine guvernul Cîţu şi nu va semna moţiunea AUR-USR! Ne lămurim de la 17, când la #Romania9 vine preşedintele PSD, Marcel Ciolacu!", se arăta pe pagina de Facebook.

USR-PLUS, moţiune de cenzură împotriva lui Cîţu

otrivit unor surse Realitatea PLUS, Dan Barna şi George Simion au discutat despre depunerea la comun a unei moţiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîţu. Pentru depunerea unei moţiuni este nevoie de 117 semnături ale parlamentarilor. USR-PLUS a anunţat deja că are 80 de semnături, în timp ce AUR are 42 de parlamentari. Cele două partide ar avea, astfel, numărul necesar de semnături pentru a depune moţiunea, dacă se vor înţelege.

"Nu se pune problema să facem schimb de ministere, să facem tot felul de trocuri. Avem o structură, sunt nişte portofolii ministeriale, şi aşa vor rămâne. Următorul pas este şedinţa de coaliţie, apoi, dacă Florin Cîţu se agaţă de scaun, aşa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos tot în Parlament. Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moţiune. USR-PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cu cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Cu cei de la AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură, rămâne să discutăm de text. Sper să nu ajungem aici, dar depinde de maturitatea lui Florin Cîţu", a declarat Ionuţ Moşteanu.

Rămâne de văzut ce va face PSD în acest caz. Sorin Grindeanu, vicepreşedintele social-democraţilor, a evitat de mai multe ori să spună dacă PSD va vota o moţiune de cenzură iniţiată de USR-PLUS şi spune că aceştia sunt parte din problemă.

"USR este parte a problemei nu a soluției. USR, dacă vrea cu adevărat să pice acest Guvern, va vota moțiunea PSD (...) USR e parte a problemei, dânsii au o majoritate. Că s-au răzgândit peste noapte, sunt vinovați și ei. Noi suntem partidul care are numărul necesar ca să putem să depunem

Noi azi venim cu textul moțiunii, lista e deschisă. Avem în jur de 160 de parlamentari PSD, până la 234 lista e deschisă. Dacă nu semnează, înseamnă că e un circ, o mascaradă pentru retrasări de hărți în interiorul Coaliției".

Întrebat la final, încă o dată, dacă cumva, până se strâng cele 234 de voturi, iese o altă moțiune de cenzură, Sorin Grindeanu a spus că se fac speculații.

"Facem speculații acum. Dar ne interesează ca acest Guvern să plece!", a mai spus el.