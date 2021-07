Emisiune cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Anunț oficial

Au început filmările pentru „Prețul cel bun”, quiz show-ul prezentat de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, pe care telespectatorii îl vor putea vedea, din toamnă, la Antena 1.

„Prețul cel bun” (The Price is Right) este o emisiune de divertisment, de tip concurs, în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse, aproximând sau ghicind exact prețul unor produse prezentate.

„Filmăm chiar acum pentru Prețul cel bun, un format original, clasic, dar foarte frumos. E o emisiune în care oamenii câștigă și sunt tot mai rare genul acesta de show-uri, în care toți concurenții au o șansă la premiu. Mă bucur că sunt alături de Liviu, avem o chimie foarte bună, ne știm foarte bine, ne înțelegem din priviri. Când suntem împreună, atmosfera este garantată, hazul este garantat! Mă bucur că fac parte din acest proiect și sunt convins că și cei de acasă se vor bucura alături de noi. Cred eu că cel mai important lucru este că îi vom face pe oameni să câștige și îi vom ajuta să fie fericiți. Văd un interes mare în jurul acestui show, deja ne-au trecut pragul oameni din toată țara, care au venit până aici să se joace, să câștige și să trăiască niște momente frumoase”, a declarat Andrei Ștefănescu.

„Nu am cum să nu mă distrez atunci când sunt alături de Andrei, nici nu știu cum ar fi să nu fim împreună într-un proiect! Partea cea mai frumoasă la Prețul cel bun este că facem oamenii fericiți, ne distrăm și se pleacă acasă cu premii. Sper ca telespectatorii să ne urmărească și să se distreze alături de noi”, a adăugat Liviu Vârciu.

Quiz show-ul folosește structura clasică a formatului, în care jucătorii ediției ce sunt selectați din public licitează prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă. Concurenții trebuie să ghicească valoarea premiilor într-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un real succes. În România, Prețul cel bun va fi difuzat de Antena 1, începând cu această toamnă.