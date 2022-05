Emil Boc, în culmea fericirii după promovarea U Cluj în Liga 1. A sărbătorit cu jucătorii în vestiar: Ca primar, susţin ambele echipe, dar ca suporter...

"Le promit respect, admirație și aprecieri jucătorilor, din partea oamenilor. Astea nu se pot cuantifica în bani, sunt cele mai importante.

La Cluj le-am spus că rezultatul poate fi oricare aici, la fotbal te poți aștepta la orice, dar să fim siguri că pe teren dați tot ce ține de voi pentru a câștiga. Azi, U a arătat că are spirit. Spiritul lui Real Madrid l-am văzut și la U Cluj.

Exact ca la Madrid, spiritul lui U Cluj e la fel și în orașul nostru. Un spirit U care revine pe prima scenă a fotbalului românesc. Suntem mândri că avem două echipe în Liga 1.

Ca primar, susțin ambele echipe, dar ca suporter m-am născut cu U în suflet, sunt u-ist din naștere. Evident că această echipă mi-a adus bucurii, am plâns când eram elev, prin 1982, când am pierdut un meci cu FC Bacău, pe Stadionul Ion Moinea de atunci, îl am în suflet, evident.

Asta nu înseamnă că nu mă bucur de reușita CFR-ului, de faptul că avem două echipe în Liga 1. Mă bucur de faptul că CFR este campioana României și merită aprecierile și respectul nostru. Până la urmă, despre asta e vorba în sport. Sportul modelează viața. Oamenii sunt mai buni prin sport și fairplay", a spus Emil Boc, citat de Digisport.

Promovarea în Liga 1 a scos suporterii lui "U" Cluj în stradă

Dinamo Bucureşti a retrogradat pentru prima oară în istoria sa din Liga I de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare.

Dinamo, care a evoluat neîntrerupt în primul eşalon din 1948, fusese învinsă în tur de Universitatea cu 2-0. Universitatea Cluj, care a încheiat sezonul pe locul al treilea în play-off-ul ligii secunde, revine în primul eşalon după o pauză de şapte ani. Dinamo, care a încheiat pe locul 8 în play-out, este al doilea cel mai titrat club din Liga I, cu 18 titluri şi 13 Cupe ale României.

Suporterii Universității Cluj, care nu au făcut deplasarea la București, au făcut baie, la miezul nopții, in fântâna din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.

Unii dintre ei au mers și în cartierul Gruia, la stadionul CFR-ului, pentru a afișa un mesaj. CITEŞTE MAI MULTE AICI

