EMA a aprobat o nouă opțiune de stocare a dozelor de vaccin Pfizer

Pfizer Inc. și BioNTech SE au anunțat vineri că Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a aprobat stocarea Cominarty de la -25 ° C și până la - 15 ° C pentru două săptămâni, pe baza datelor care arată stabilitatea la aceste temperaturi în congelatoarele farmaceutice standard.

Practic, flacoanele Cominarty pot fi depozitate în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) la temperaturile menționate anterior pentru un total de două săptămâni, alternativ la depozitarea la temperaturi ultra scăzute.

Aprobarea marchează o etapă importantă în dezvoltarea vaccinului, deoarece ar putea permite depozitarea în farmacii pentru a sprijini vaccinările la cabinetele medicale locale. Permițând mai multor persoane să depoziteze și să administreze vaccinul, aprobarea va contribui la extinderea accesului, limitând în același timp eforturile asupra centrelor mai mari de vaccinare, scrie globenewswire.com.

„De la început, obiectivul nostru a fost să facem vaccinul disponibil pentru oamenii din întreaga lume. Această aprobare a EMA ne va permite să accesăm canale suplimentare importante pentru distribuirea și administrarea vaccinului nostru”, a declarat Ugur Sahin, CEO și cofondator al BioNTech.