Elevele unui liceu s-au ales cu piepturile acoperite digital în albumul foto de final de an

Conform BBC, școala americană are parte de un val de nemulțumiri, după ce pozele a 80 de eleve au suferit schimbări nesolicitate, acoperindu-li-se decolteurile și umerii. Reprezentanții au spus pentru presa locală că schimbările au avut loc pentru a se asigura respectarea codului vestimentar care presupune că bluzele fetelor trebuie să fie „modeste”.

Totuși, oamenii s-au revoltat fiindcă pozele elevilor băieți au rămas needitate, în ciuda faptului că același cod vestimentar era încălcat de unii. În plus, modificările digitale au fost făcute fără consimțământul elevelor.

Profesorul coordonator al albumului de final de an, o femeie, a luat decizia de a edita imaginile după ce a decis de la sine putere că nu este respectat codul vestimentar, a transmis districtul școlar St. Johns County. Înainte de ceremonie și poze, pe site-ul web al școlii Bartram Trail s-a afișat un anunț care îi avertiza pe elevi că pozele lor pot fi modificate digital în cazul în care conduita nu este respectată.

Totuși, unii elevi au spus că școala s-a comportat sexist și părtinitor. „Standardul dublu al albumului este faptul că s-au uitat la noi și au zis că dacă arătăm puțin pielea sugerăm lucruri sexuale”, a spus tânăra Riley O’Keefe, de 15 ani. „Însă s-au uitat apoi la băieți care erau dezbrăcați pentru pozele echipei de înot și au spus că totul este bine, de aceea este atât de supărător și incomod pentru noi”.

Părinții supărați de modificările aduse digital vor primi banii înapoi, aproximativ 100 de dolari. Codul vestimentar al școlii anunță că bluzele „trebuie să acopere întregul umăr” și să fie „modeste, să nu dezvăluie multe și să nu distragă”. „Machiajul excesiv” este și el interzis, iar elevii n-au voie să aibă „frizuri extreme”.

