Economistul Adrian Negrescu, avertisment: Riscăm în curând să ajungem direct la terapie intensivă și electroșocurile asigurate de FMI

Adrian Negrescu a explicat că problema "nu este neapărat că ne împrumutam, ci la ce dobândă (cea mai mare din UE)". Economistul avertizează că România se îndreaptă "către un blocaj financiar de proporții".

"Datoria externă totală a României continuă să crească şi în noiembrie 2024 a sărit pragul de 200 miliarde euro. În condițiile în care MFP estimează că, în acest an, vom avea nevoie să împrumutam peste 46 mld. de euro, este posibil să trecem de 250 de miliarde. Am spus-o în repetate rânduri. Problema nu este neapărat că ne împrumutam ci la ce dobândă (cea mai mare din UE) și, mai ales, la ce folosim banii. În ultimii 5 ani, am împrumutat peste 200 de miliarde de euro din care cei mai mulți bani s-au dus pe pensii și salarii. Investițiile nu reprezintă nici măcar 15% din banii împrumutați. Iar dintre investiții, în afara de stadioane, săli de sport/nunți și alte proiecte fără impact real în economie, prea pu'ini bani s-au dus în infrastructura de transport, educație, sănătate, militar. Altfel spus, prosperitatea clamat[ de politicienii a fost indusă artificial cu perfuzii financiare din împrumuturi.

O dovada de inconștiență administrativă, calea sigură către un blocaj financiar de proporții. Deja există semnale din ce în ce mai alarmante legate de îngustarea marjei de creditare a României. Sunt tot mai mulți investitori care evită România din cauza lipsei unei strategii coerente de gestionare a datoriei publice, a deficitului bugetar. De la perfuziile cu bani de împrumut riscăm în curând să ajungem direct la terapie intensivă și electroșocurile asigurate de FMI", a scris Adrian Negrescu într-o postare pa pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu: Acordul cu FMI vă deveni singura noastră șansă de salvare de la junk

Într-o altă postare, economistul Victor Negrescu spune că în curând ne vom apropia de nivelul crizei din 2009.

"Încă puțin și ne apropiem de nivelul de la criza din 2009. Ce se întâmplă în ultimele ore are legătură și cu emisiunea disperată de titluri Tezaur, la 7,8%, lansata ieri de MFP. În ritmul asta și fără o strategie coerenta, ne ducem spre junk. Declarațiile contradictorii ale dl. Bârnă & Ciolacu legate de fiscalitate vin să pună gaz pe focul percepției negative.

Oare chiar nu e nimeni cu capul pe umeri la Palatul Victoria să îi învețe cum să comunice? Un moment extrem de important va fi cel în care vor prezenta legea bugetului. Dacă nu se vor vedea reformele în modul în care statul administrează banul public, acordul cu FMI vă deveni singura noastră șansă de salvare de la junk", spune Adrian Negrescu într-o altă postare.

