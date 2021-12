Economia spaniolă este în creștere, în urma majorării consumului. A depășit așteptările analiștilor

Spania, a patra economie a zonei euro, a înregistrat un avans mai ridicat decât se estima în trimestrul trei din 2021, datele sugerând că redresarea a accelerat în a doua parte a anului, deşi înainte de apariţia variantei Omicron a coronavirusului, transmit Bloomberg şi MarketWatch, citate de Agerpres.



În ritm anual, PIB-ul Spaniei a crescut cu 3,4% în perioada iulie-septembrie 2021, faţă de o expansiune de 2,7% previzionată iniţial, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INE).

Datele creșterii, puse sub semnul întrebării

Unii economişti au pus sub semnul întrebării cifrele iniţiale publicate de INE, argumentând că diversele date indică o redresare mai robustă, după declinul record din 2020. Spania a fost una dintre economiile cele mai afectate de pandemie anul trecut, PIB-ul înregistrând o scădere de 11%.



Joi, Institutul Naţional de Statistică a informat că revizuirea în creştere a datelor din trimestrul trei din 2021 vine în urma avansului peste aşteptări al cheltuielilor gospodăriilor şi al exporturilor.



Săptămâna aceasta, FMI a înrăutăţit prognoza privind creşterea PIB-ului Spaniei în 2021 şi în 2022, la 4,6% şi, respectiv, 5,8%, din cauza efectelor pandemiei asupra sectorului serviciilor şi a perturbărilor din lanţurile globale de aprovizionare.

PIB-ul Spaniei a crescut cu 2,6% într-un trimestru

În ritm trimestrial, PIB-ul Spaniei a crescut cu 2,6% în perioada iulie-septembrie 2021, faţă de o expansiune de 2% previzionată iniţial.



"Întotdeauna am ştiut că datele nu reflectă întregul tablou, după atenuarea considerabilă a restricţiilor în trimestrul trei din 2021 şi a redeschiderii turismului", a apreciat Melanie Debono, economist la Pantheon Macroeconomics. Aceasta a adăugat: Revizuirea datelor arată că economia spaniolă încă este cu aproximativ 6% sub nivelul de dinaintea pandemiei, mult sub cifrele din alte economii importante ale zonei euro.



Din cauza restricţiilor, ritmul de creştere al PIB-ului Spaniei ar urma să încetinească în ultimele luni din 2021. "Previzionăm un avans trimestrial al economiei spaniole de doar 1% în perioada octombrie-decembrie 2021, şi de 0,2% în primul trimestru din 2022", a estimat Debono.

