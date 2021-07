Echipele românești și-au aflat adversarii din preliminariile cupelor europene

În cazul în care va trece de Lincoln Red Imps din Gibraltar, campioana României, CFR Cluj, va întâlni învingătoarea duelului dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Young Boys (Elveția).

În turul 2 preliminar UCL, ardelenii vor evolua pe 20 iulie, ora 19:00, în Gibraltar, în timp ce returul este programat pe 28 iulie, ora 20:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Datele de disputare pentru manșele turului al treilea preliminar UCL sunt 3/4 august, respectiv 10 august.

Prezența în turul 3 preliminar ar garanta lui CFR Cluj cel puțin prezența în grupele UEFA Conference League, iar o calificare în play-off-ul UCL ar garanta măcar prezența în grupele UEFA Europa League.

În Conference League, cele trei participante vor evolua astfel:

Kolos Kovalivka (Ucraina) vs FCSB / Shakhter Karagandy (Kazahstan)Laçi (Albania) / Universitatea Craiova vs AnderlechtSpartak Trnava (Slovacia) / Sepsi vs Sutjeska (Muntenegru) / Maccabi Tel Aviv (Israel)

Meciurile din turul al doilea preliminar se joacă pe 22 și 29 iulie, în timp ce manșele turului 3 vor avea loc pe 5 și 12 august, informează Federaţia Română de Fotbal.

Universitatea Craiova a anunţat un lot de 30 de jucători pentru Europa Conference League

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a anunţat, luni, pe site-ul său oficial, un lot de 30 de jucători pentru participarea în competiţia UEFA Europa Conference League.



Universitatea ca juca joi, de la ora 20:00, la Elbasan, cu echipa albaneză KF Laci, în prima manşă a turului al doilea preliminar al întrecerii amintite, manşa secundă fiind programată pe 29 iulie, la Craiova (21:30).



Partida din Albania va fi arbitrată de o brigadă norvegiană, cu Rohit Saggi la centru, Geir Isaksen şi Morten Jensen, arbitri asistenţi, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Mohammad Usman Aslam.



Dacă va trece de Laci, Universitatea va juca în turul al treilea preliminar contra formaţiei belgiene Anderlecht.



Lotul Universităţii:

portari: Mirko Pigliacelli, David Lazar, Laurenţiu Popescu, Denis Rusu;



fundaşi: Mihai Bălaşa, Nicuşor Bancu, Marius Constantin, Antoine Conte, Valerică Găman, Bogdan Vătăjelu, Ştefan Vlădoiu, Ionuţ Mitran;



mijlocaşi: Alexandru Cicâldău, Mihai Căpăţînă, Ovidiu Bic, Alexandru Cîmpanu, Matteo Fedele, Alexandru Mărieş, Vasile Constantin, Alexandru Mateiu, Dan Nistor, Reagy Ofosu, Gustavo Vagenin, Ştefan Baiaram, Vladimir Screciu, Marian Danciu;



atacanţi: Andrei Ivan, Elvir Koljic, Ivan Mamut, Jovan Markovic.