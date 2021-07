”E wow” ce i s-a întâmplat lui Radu Tudor: Vă mulțumesc!

Jurnalistul Radu Tudor este cunoscut și apreciat, printre altele, și pentru analizele și comentariile politice, militare și de securitate. Recent, a publicat în mediul online câteva date cu privire la impactul postărilor sale.

„Impact Facebook. Vă mulțumesc, e impresionant! 1,6 milioane români să citească ce am scris în ultimele 30 de zile, e wow!”, a anunțat Radu Tudor în mediul online.

„Continuăm să informăm/analizăm/avertizăm împreună!”, a promis jurnalistul.

Amintim că, recent, Radu Tudor a rememorat perioada în care s-a aflat în Afganistan alături de militarii români. Jurnalistul a fost marcat de copiii afgani.

„În anul 2003, am avut privilegiul ca împreună cu alţi colegi jurnalişti să facem parte din primele contingente care se deplasau în Afganistan. Totul a fost apăsător, impresionant, emoţionant. Am venit cu toţii obosiţi şi răvăşiţi de ce am văzut acolo. Am participat la câteva misiuni, într-un context şi un areal care ne erau complet ostile şi străine. Dincolo de faptul că ne-a aşteptat o temperatură de 49 de grade care, a doua zi, devenea de 55 de grade. Am văzut ororile războiului... Militarii noştri au fost pur şi simplu nişte eroi pentru că nu există niciun fel de condiţie logistică pentru amplasarea unui contingent românesc acolo.

Duşurile erau la comun, pe nişte pavele din lemn improvizate. Militarii români îşi spălau singuri, la maşinile de spălat aduse cu avionul din România. Bocancii nu erau adaptaţi, transportoarele blindate nu aveau aer condiţionat. Am participat la o astfel de misiune, de la Kandahar până într-un sat apropiat, la vreo 50 de kilometri. Să deplasezi, la 55 de grade, într-un transportor blindat, 4 persoane, fără aer condiţionat este o chestiune de testare a capacității tale şi a rezistenţei tale. Noi am stat acolo câteva zile și am plecat absolut impresionaţi, dar militarii noştri au făcut lucrul acesta timp de 19 ani", a spus Radu Tudor la Antena 3.