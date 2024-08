După vizita de la Moscova, premierul indian Narendra Modi merge și în Ucraina. Semnalul dat

Premierul indian Narendra Modi vizitează vineri Ucraina, la doar câteva săptămâni după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova.

Vizita este semnificativă deoarece Kievul și unele capitale occidentale au reacționat dur la vizita premierului Modi de la Moscova.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost deosebit de critic, declarându-se „dezamăgit să vadă cum liderul celei mai mari democrații din lume îl îmbrățișează la Moscova pe cel mai sângeros criminal din lume”.

Nu este surprinzător să vedem cum India își echilibrează relațiile între două națiuni sau blocuri concurente. Faimoasa abordare de nealiniere a țării față de geopolitică a servit-o bine timp de decenii.

Foto: Agerpres - Volodymyr Zelensky (S) / Narendra Modi (D) - Foto la Summitul G7 din Italia

Vizita din această săptămână - prima a unui prim-ministru indian în Ucraina - este mai mult un semnal că, deși India va continua să aibă relații puternice cu Rusia, va continua să colaboreze strâns cu Occidentul.

Michael Kugelman, director al Institutului pentru Asia de Sud din cadrul grupului de experți Wilson Centre din Washington, spune că această călătorie va reafirma și mai mult autonomia strategică a Indiei.

„India nu dorește să liniștească puterile occidentale sau pe oricine altcineva. Este o călătorie menită să promoveze interesele indiene, prin reafirmarea prieteniei cu Kievul și prin transmiterea preocupărilor sale cu privire la război”, spune el.

Calendarul vizitei

Cu toate acestea, calendarul vizitei reflectă faptul că diplomații indieni au luat în considerare reacțiile puternice ale SUA la vizita premierului Modi la Moscova.

India s-a abținut de la a critica direct Rusia în legătură cu războiul, spre supărarea puterilor occidentale.

Cu toate acestea, Delhiul a vorbit adesea despre importanța respectării integrității teritoriale și a suveranității națiunilor. Acesta a insistat în permanență asupra diplomației și dialogului pentru a pune capăt războiului.

Vizita lui Modi la Moscova din iulie a avut loc la câteva ore după ce bombardamentele rusești au ucis cel puțin 41 de persoane în Ucraina, inclusiv la un spital de copii din Kiev, stârnind o revoltă globală.

Premierul indian a declarat că moartea copiilor a fost dureroasă și terifiantă, dar nu a dat vina pe Rusia.

Foto: Agerpres - Vladimir Putin (D) / Narendra Modi (S)

Nu este probabil ca Modi să se abată de la această poziție în timpul vizitei sale la Kiev. SUA și alte națiuni occidentale au început să accepte poziția Delhiului, având în vedere relația de lungă durată a Indiei cu Moscova și dependența sa de echipamentele militare rusești.

India, cel mai mare importator de arme din lume, și-a diversificat portofoliul de importuri în domeniul apărării și, de asemenea, a dezvoltat producția internă în ultimii ani, dar încă cumpără mai mult de 50% din echipamentele sale de apărare din Rusia.

India și-a crescut, de asemenea, importurile de petrol din Rusia, profitând de prețurile mai mici oferite de Moscova - Rusia a fost principalul furnizor de petrol al Indiei anul trecut.

SUA și aliații lor au implorat adesea India să adopte o poziție mai clară în ceea ce privește războiul, dar s-au abținut, de asemenea, de la aplicarea de sancțiuni sau presiuni dure.

De asemenea, Occidentul consideră că India reprezintă un contrabalans pentru China și nu dorește să perturbe această dinamică. India, acum a cincea cea mai mare economie din lume, este, de asemenea, o piață în creștere pentru afaceri.

Relațiile cu Occidentul

Kugelman spune că Occidentul va saluta vizita și o va vedea ca pe dorința Delhiului de a se angaja cu toate părțile.

„Modi are un stimulent puternic pentru a semnala că nu este atât de aproape de Moscova încât să nu existe nimic de salvat cu Kievul”, spune el.

Acest lucru este important deoarece India dorește să continue să își dezvolte relațiile cu Occidentul, în special cu SUA, și nu ar dori să strice acest moment. Eric Garcetti, ambasadorul SUA în India, a declarat recent că relația nu ar trebui să fie „luată de bună”.

De asemenea, India are nevoie de Occident deoarece China, rivalul asiatic, și Rusia au creat legături strânse în ultimii ani.

Foto: Agerpres - Volodymyr Zelensky (S) / Narendra Modi (D) - Foto la Summitul G7 din Italia

Între timp, mulți comentatori din media au vorbit despre posibilitatea ca Modi să se poziționeze ca un pacificator, date fiind relațiile strânse ale Indiei atât cu Moscova, cât și cu Occidentul.

Este puțin probabil ca acesta să se prezinte cu un plan de pace.

„Este India cu adevărat în stare să facă acest lucru și sunt condițiile potrivite? Indiei nu-i place ca alte țări să încerce să medieze în propriile sale probleme, principala dintre acestea fiind Kashmirul. Și nu cred că Modi ar oferi în mod oficial mediere decât dacă atât Rusia, cât și Ucraina o doresc. Și, în acest moment, nu cred că vor acest lucru”, adaugă Kugelman.

Cu toate acestea, Ucraina va saluta în continuare vizita lui Modi și o va vedea ca pe o oportunitate de a dialoga cu un aliat apropiat al Moscovei, lucru pe care nu l-a prea făcut de la începutul războiului.

Criticile președintelui ucrainean

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Zelensky să își rețină criticile la adresa lui Putin în fața premierului indian. Modi poate accepta acest lucru deoarece s-a confruntat de multe ori cu astfel de situații în alte capitale occidentale.

Este puțin probabil ca Moscova să reacționeze la această vizită deoarece a făcut concesii pentru abordarea multilaterală a geopoliticii de către Delhi.

Dar dincolo de reafirmarea politicii sale de nealiniere, Delhi are, de asemenea, obiective mai mari în urma acestei vizite.

India și-a intensificat angajamentul față de Europa în ultimul deceniu, în special față de regiunile slab deservite din Europa Centrală și de Est.

Foto: Agerpres - Vladimir Putin (D) / Narendra Modi (S)

Delhiu dorește să continue să își consolideze relațiile cu cele patru mari țări - Regatul Unit, Italia, Germania și Franța - dar dorește, de asemenea, să stimuleze angajamentul cu alte țări din Europa.

Modi vizitează, de asemenea, Polonia în această călătorie - primul prim-ministru indian care vizitează această țară în ultimii 45 de ani. De asemenea, în iulie, a devenit primul prim-ministru indian care a vizitat Austria în ultimii 41 de ani.

Analiștii spun că acest lucru indică faptul că India înțelege din ce în ce mai bine că națiunile din Europa Centrală vor juca un rol mai important în geopolitică în viitor, iar relațiile puternice cu acestea vor fi foarte utile pentru Delhi.

Acorduri comerciale cu Europa

Guvernul indian a relansat, de asemenea, negocierile privind acordurile comerciale cu Europa. Acesta a semnat un acord comercial și de investiții cu Asociația Europeană a Liberului Schimb, care este organizația interguvernamentală a Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției.

Așadar, în timp ce se va pune foarte mult accentul pe război în timpul vizitei sale, diplomații indieni vor rămâne probabil concentrați pe obiectivul mai mare.

„Europa Centrală și de Est are acum mai multă putere în a-și scrie propriul destin și în a remodela geopolitica regională. Vizita premierului Modi la Varșovia și Kiev are ca scop recunoașterea acestei schimbări importante în inima Europei și aprofundarea legăturilor bilaterale politice, economice și de securitate cu statele din Europa Centrală”, a scris analistul de politică externă C Raja Mohan în ziarul Indian Express, rezumând obiectivul mai larg al premierului Modi, conform BBC.

