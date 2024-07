Dumitru Nancu face bilanțul. 13 programe noi FNGCIMM: La un moment dat, cifrele vorbesc!

”Banca Europeană de Investiții împreună cu Fondul European de Investiții au dat ca exemplu programul IMM Invest ca fiind cel mai sustenabil program pentru ajutorarea IMM-urilor, în sensul că România a acordat cele mai multe garanții de stat IMM-urilor, atât ca volum și valoare, dar și ca număr de IMM-uri ajutate prin acest program. Pe lângă IMM Invest, am revigorat Programul Noua Casă. A fost în anul 2022, când Noua Casă, în două luni, practic s-a epuizat. A fost cel mai mare plafon de 2 miliarde.

13 programe noi

Și am mai introdus 13 programe noi. Vorbim despre IMM Factoring, IMM Leasing, despre ajutorarea celor care au fost afectați de creșterea ROBOR. Am făcut o schemă de minimis. Chiar săptămâna trecută, am finalizat 9.300 de IMM-uri care au accesat IMM Invest, pe perioada Covid. Au beneficiat de la Ministerul de Finanțe, de la bugetul de stat, de la Guvernul României, de acea diferență. Am început IMM Invest cu 1,6 ROBOR și l-am închis în 2022, februarie, partea de Covid cu 6,7. Și acea diferență de ROBOR plătită a fost deja transferată celor 9.300 de firme care au fost afectate”, a spus Dumitru Nancu.

”La un moment dat, cifrele vorbesc!”

”A mai fost și suspendarea ratelor, iarăși un program pe care l-am implementat împreună cu colegii de la Fondul Național de Garantare. Acum suntem în negocieri să venim cu noi programe. Deci, practic, în cei 4 ani și jumătate de mandat, cifrele arată foarte bine, atât din punct de vedere al programelor, al sprijinului acordat pentru IMM-uri vreau să vă spun că, în patru ani și jumătate, am acordat 75% din totalul garanțiilor pe care Fondul Național de Garantare le-a acordat în 18 ani. La un moment dat, cifrele vorbesc!”, a declarat Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii), în interviul acordat DC News.

