Drulă, candidatură la șefia USR PLUS. Barna: M-aș bucura!

Barna a declarat la Digi 24 că un Congres al USR PLUS "va fi foarte probabil în luna septembrie, undeva la jumătatea lunii".



Întrebat dacă Drulă va fi contracandidat, Barna a susţinut că s-ar bucura.



"Dacă îşi va dori să facă asta, eu m-aş bucura. Este una dintre personalităţile politice cu foarte mare ascensiune în cadrul partidului nostru. Vom vedea, va fi o decizie pe care o va lua Cătălin şi o vom lua şi noi ca partid", a afirmat liderul USR PLUS, conform Agerpres.

Bogdan Chirieac a venit cu varianta Drulă la şefia USR-PLUS la început de mai

„Cred că din partea USR-PLUS va candida Cioloș, dar am auzit o vorbă că la viitorul Congres USR-PLUS cel care va fi ales, bătându-i pe Cioloș și Barna, va fi Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor.”, a dezvăluit Bogdan Chirieac la DCNewsTV.

„Am auzit și eu!”, a adăugat Cozmin Gușă.

Jurnalistul Val Vâlcu a reacționat spunând despre Drulă că „îi bate cu ranga!”.

„El este noua stea a acestei grupări politice USR-PLUS.”, a mai spus apoi Bogdan Chirieac.

Dan Barna şi-a anunţat şi el candidatura

"Spun da pentru că cred că sunt argumentele și am argumentele pentru o astfel de candidatură. Am fost alături de partid în toate campaniile mari ale acestuia, cu excepția celei… sau nici măcar, în toate campaniile mari ale USR – mă gândeam la prima, dar și atunci am fost în poveste. (...) USR-ul a ajuns la guvernare și sunt cel care a tras pentru asta, am reușit să facem acea alianță împreună cu colegii de la Plus și apoi să facem și fuziunea astfel încât să fim o forță relevantă în politica actuală. Asta ne-a adus la guvernare și este un proiect în care cred, este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un proiect care consider că mai are perspectivă de creștere și dezvoltare și tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect. Deci da, voi candida la președinție cum e și firesc.", a precizat Dan Barna.