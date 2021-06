Dragoş Anastasiu, despre Diaspora: E o catastrofă pentru România, dar şi o imensă oportunitate

"E o catastrofă pentru România că Diaspora există la aşa o dimensiune, dar fiind şi o imensă oportunitate. Nu ştiu să spun câţi avem, cinci milioane, poate 6-7. Doamna ministru pentru românii din străinătate spune că acum că am avea 9 şi aşteaptă să fie contrazisă şi probabil că are dreptate, că nu i-a numărat nimeni, că asta e problema.

Sunt între cinci şi nouă milioane de ambasadori ai României. Vă daţi seama ce oportunitate? Doar că întreabă primarii din localităţile din care au plecat oamenii de câte ori s-au adresat lui Vasilica, Gigel care e plecat în străinătate cu o scrisoare în care să-i spună: ‚Dragă Vasilica, ai plecat din Vaslui şi eu mă gândesc la tine şi eşti importantă pentru mine...’.

Programul RePatriot, care se duce pe promovarea turistică, spune că un milion dacă s-ar întoarce pe an în România şi ar aduce câte un vecin, prieten, şef, subaltern, partener din străinătate, am avea două milioane de turişti, ceea ce ar însemna aproape dublarea numărului de turişti străini din România. Este un potenţial senzaţional, başca cinci milioane să fie", a declarat Dragoş Anastasiu la DC News, în cadrul emisiunii "Interviuri care Inspiră", realizată de Claudia Ţapardel.

Dragoş Anastasiu a explicat şi de ce nu poartă ceas

„E vorba de multă muncă. Și de multă pasiune. Pentru că atunci ies lucrurile: când încetezi să muncești, pentru că ești pasionat. Eu nu port ceas și nu am purtat aproape niciodată în viața mea ceas, pentru că efectiv nu mă plictisesc niciodată”, a spus Dragoș Anastasiu, duminică, într-o nouă ediție a emisiunii „Interviuri care inspiră”, moderată de Claudia Țapardel.

„Lumea se uită la ceas să vadă când pleacă acasă de la locul de muncă. Cât mai am? Aoleu... mai am trei ore! Eu nu am ceas pentru că îmi place tot ceea ce fac. E despre etică. Despre onestitate. Despre a crea un nume”, a explicat Dragoș Anastasiu.