Dr. Mencinicopschi: Murăturile reprezintă un super aliment în Postul Paștelui, dar atenție pe care trebuie să le alegeți!

”Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi a dat un sfat tuturor celor care țin diete.

”Este foarte indicat, și din punct de vedere medical, să ții și post intermitent în afară de posturile religioase. Adică ar fi bine măcar două zile pe săptămână să ții post, să mănânci mai puțin, să te înfrânezi de la abundență. Omul este adaptat genetic la foame, nu la îmbuibarea cu alimente!”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi la România TV.

Data la care se sărbătorește Paștele este diferită de la an la an.

Când pică Paștele ortodox în următorii ani:

Paştele ortodox 2022 – duminică, 24 aprilie

Paştele ortodox 2023 – duminică, 16 aprilie

Paştele ortodox 2024 – duminică, 5 mai.

Când pică Paștele catolic în următorii ani:

Paştele catolic 2022 – duminică, 17 aprilie

Paştele catolic 2023 – duminică, 9 aprilie

Paştele catolic 2024 – duminică, 31 martie.

n acest an, Paştele ortodox pică pe 24 aprilie

Anul acesta, Paștele ortodox pică pe data de 24 aprilie. Înainte de Paște, creștinii țin Postul Mare, perioadă care face referire la postul de 40 de zile și 40 de nopți pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut înainte de a începe Propovăduirea Evangheliei. În 2022, Postul Paștelui a început luni, 7 martie. Numit și Postul Mare, acesta nu este altceva decât o pregătire spirituală și trupească pentru Praznicul Învierii lui Iisus Hristos care va avea loc în data de 24 aprilie.

