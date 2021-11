"Sunt israelian, dar sunt şi român. Nu pot uita că m-am născut la Târgu Lăpuş, un oraş mic din Maramureş, unde mi-am şi petrecut copilăria, o perioadă extraordinar de frumoasă. Am avut profesori excepţionali. Şi nu numai că am primit educaţie foarte bună de la români, dar sunt foarte strâns legat de România. Şi soţia mea a terminat Conservatorul la Cluj, unde ne-am şi cunoscut de Hanukka. Şi ea iubeşte foarte mult România, tatăl ei a fost un mare medic în Târgu Mureş, dar a devenit foarte mare în Ierusalim.

Eu am început de la o vârstă foarte tânără să lucrez în Israel, dar socrul meu, care a început la 51 de ani să lucreze acolo, a devenit în doar 7 ani şef de secţie la cel mai cunoscut spital din Ierusalim, Hadasa. La început a fost luat, ca şi mine, să se vadă dacă se potriveşte acolo", a declarat Herman Berkovits la DC NEWS TV.

S-a făcut medic datorită mamei sale

"Eu de mic mi-am dorit să devin medic. Fiindcă mama mea şi părinţii ei au trecut prin Auschwitz şi Birkenau, au trăit în Holocaust. La fel şi părinţii soţiei mele. Toată familia mamei mele a fost omorâtă când ea avea 16 ani. Toată viaţa ei şi-a dorit să aibă un copil care să fie medic şi să ajute oamenii, pentru că în jurul ei mureau foarte mulţi oameni, copii, de foame şi de boli. De asta am devenit eu medic. Mama a vrut să fiu pediatru, ca să tratez copiii. Eu am fost copil bun, am ascultat de părinţi şi am făcut medicina. În Israel am vrut să fac pediatrie, dar nu am fost luat pe specializare, pentru că e greu pentru cineva din România să fie luat pe această specializare în cel mai bun spital din Ierusalim. Am lucrat un an pe gratis, până când mi-au zis că îmi fac treaba foarte bine şi m-au luat pe specializare. Iar de acolo totul este istorie. Am devenit medic specialist de copii, generalist, multe lucruri. Am tratat trei generaţii de oameni. E o mare satisfacţie pentru mine, ca medic", a mai explicat Berkovits.

