Dr. Adrian Marinescu: Poţi avea COVID-19, chiar dacă testul e negativ

"Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două să repet testul.

Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta", a declarat Adrian Marinescu la Digi24.

Testele de salivă, pur orientative

Medicul a explicat că testul de salivă este mai ușor de făcut, dar rezultatul lui este doar orientativ.

"Este mai ușor de făcut, toată lumea poate să-l facă. Chiar dacă testul de salivă este negativ nu înseamnă că exclude (infectarea – n.r.), este strict pentru partea de orientare", a spus Adrian Marinescu.

Cercetătorul Octavian Jurma critică dur autoritățile pentru lipsa măsurilor în acest val 4 al pandemiei. Specialistul face și o previziune sumbră. Potrivit acestuia, săptămâna viitoare va muri câte un român la fiecare 5 minute, în timp ce acum moare un român la fiecare 7 minute.

"Un român moare de COVID la fiecare 7 minute azi în România și singurul lucru de care e în stare guvernul să discute este cum să continue cu relaxarea și după 6 la mie. Asta nu e amuzant, asta este diabolic. Drept urmare de săptămâna viitoare va muri un român la fiecare 5 minute fără ca măcar un singur guvernant, sau parlamentar, sau președinte, să vină să ne spună că acesta e un preț prea mare pentru marea noastră relaxare.", a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Medicul a criticat dur și afirmațiile Dianei Șoșoacă. Politicianul a susținut la un post TV că "vaccinul provoacă sterilitate pe trei generații".

"Situația a devenit atât de tensionată cu încercarea guvernului de a forță părinții să își trimită copiii la școală indiferent de gravitatea situației epidemiologice, încât prefer să facem un pic haz de necaz înainte de a reveni la realitatea noastră întunecată. Azi mi-a fost dat să aud ce mai mare aberație antivaccinare spusă public de o persoană panicată și isterică care părea scăpată de la balamuc: "Cercetătorii au descoperit că vaccinul produce sterilitate pe trei generațiiiiii!!!!" Văleu muică! Păi dacă produce sterilitate de unde mai apare a două și a treia generație. Vezi că ai confundat vaccinul cu vecinul.", a mai scris Octavian Jurma.

