DOVADA că Putin MINTE cu nerușinare. Noi imagini ȘOCANTE cu soldați ruși când EXECUTĂ civili în Bucea - VIDEO

Noi imagini video publicate de New York Times arată noi crime comise de soldații ruși într-o suburbie a Kievului. Înregistrările arată cum cel puțin patru bărbați civili au fost executați pe 4 martie în Bucea.

Este ultima dată când bărbații ar fi văzuți în viață. În două videoclipuri făcute publice de sursa citată se cum vede parașutiști ruși îi duc în marș pe ucraineni, sub amenințarea armei, de-a lungul unei străzi din Bucea, o suburbie a Kievului. Unii dintre bărbați stau cocoșați, ținând curele celor din fața lor. Alții au mâinile după cap.„Mergeți la dreapta, nenorociților”, le ordonă unul dintre soldați.

Videoclipurile, filmate pe 4 martie de o cameră de securitate și de un martor într-o casă din apropiere și obținute de The New York Times, sunt cea mai clară dovadă de până acum că bărbații au fost în custodia trupelor ruse cu câteva minute înainte de a fi executați.

„Ostatici zac acolo, lângă gard”, spune persoana care filmează unul dintre videoclipuri. El numără: „Unul, doi, trei, cu siguranță, patru, cinci, șase...” În total, nouă persoane sunt reținute.



Bărbații sunt puși la pământ, inclusiv unul care poartă un hanorac cu glugă albastru strălucitor. Videoclipul se termină.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6