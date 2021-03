Două trenuri s-au ciocnit în Egipt. Peste 32 de persoane au fost ucise / VIDEO

Autoritățile sanitare au trimis 36 de ambulanțe la fața locului, iar victimele au fost duse la spitalele locale, a declarat Ministerul Sănătății din Egipt într-un comunicat.

Imaginile din presa locală arătau că vagoane de tren deraiate deasupra unui canal cu apă.

"Trenurile s-au ciocnit în timp ce mergeau la viteze nu foarte mari, ceea ce a dus la distrugerea a două vagoane", a declarat o sursă de securitate pentru Reuters. Egiptul are una dintre cele mai vechi și mai mari rețele feroviare din Africa de Nord, iar accidentele care cauzează victime sunt frecvente, informează AlJazeera.

