Două MINE se ÎNCHID. Plan confirmat de ministrul Energiei. ”Nu se mai pot acoperi cheltuielile”

Virgil Popescu, ministru al Energiei, a criticat politicienii care au mers la protestul minerilor, susținând ipoteza că au făcut acest gest pentru a câștiga capital politic. ”Nu este normal, cred că toți trebuie să tragem în aceeași direcție, în așa fel încât să găsim o soluție pentru Valea Jiului” a spus Virgil Popescu, la Digi24.

Termocentrala Paroșeni cu minele, la Ministerul Energiei/ Termocentrala Mintia, la autoritățile locale

Cu privire la situația practică a minelor și a minerilor, Virgil Popescu a afirmat:

- Noi lucrăm deja de anul trecut la procedura de reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara (CEH), numai că a durat foarte mult și încă mai durează. Sper să finalizăm în o lună, o lună și jumătate. Este vorba despre separarea termocentralei de la Paroșeni împreună cu cele patru mine într-o societate, prin dare în plată către ANAF, practic ștergerea datoriilor și revenirea în circuit economic prin Ministerul Energiei și termocentrala de la Mintia către administrația locală, Consiliului Județean sau Primărie. Mâine am o întâlnire cu președintele CJ Hunedoara, cu prefectul, cu sindicatele de la Mintia tocmai pentru a discuta o posibilă preluare, astfel încât să reușim să facem din CEH două societăți care să fie una a administrației locale, alta a Ministerului Energiei. Noi am început anul trecut, suntem pe faza de final, birocrația juridică din timpul procedurii de insolvență a făcut ca să dureze procesul atât de mult. (...) Societatea nu mai are fonduri suficiente, iar, din producția de cărbune, nu se pot acoperi toate cheltuielile.

”Avem patru mine, DOUĂ în procedură de închidere”

În contextul procedurii de închidere, întrebat câți mineri își vor putea continua activitatea în mină, ministrul Energiei a răspuns:

- La acest lucru se lucrează în continuare. Avem patru mine, două în procedură de închidere pe care dorim să le închidem în siguranță. După părerea mea, s-a negociat prost închiderea, ar trebui prelungită, există risc de aprindere a cărbunelui din aceste mine. Nu vă pot spune ce, cât, cum, trebuie analize serioase.

- În urma protestului, din rândul minerilor, mi-au venit tot felul de informații că existe persoane angajate fictiv, care nu lucrează în mină. Toate aceste lucruri trebuie rezolvate, trebuie curățată compania de asemenea practici.

- Trebuie restructurată compania, nu putem merge așa.

Amintim că minerii au protestat o săptămână. 70 de mineri au rămas blocați în mină, alții au protestat la suprafață după ce nu le-au fost dați banii de transport și bonurile de masă de aproape un an. Au primit doar promisiuni. În 2021, ei nu au luat niciun ban. Și-au cerut drepturile salarile restante, au primit promisiunea scrisă că acest lucru se va întâmpla în zilele care urmează.

Vezi și: Minerii din Mina Lupeni au ieșit din subteran GALERIE FOTO/ Video