Dorința de a avea copii, pusă pe pauză de viitorul incert. Ce semnifică anxietatea climatică — studiu

Acest studiu survine la câteva săptămâni după ce uraganele Helene și Milton au lovit sud-estul SUA, provocând inundații masive și distrugând peste 965 km de infrastructură, de pe coasta de Vest a Floridei până în munții Carolinei de Nord.

Uraganul Milton a traversat Peninsula Florida la mai puțin de două săptămâni după Helene, agravând și mai tare situația.

Ce semnifică anxietatea climatică

„Unul dintre cele mai remarcabile rezultate ale studiului este faptul că îngrijorările privind criza climatică sunt împărtășite de tineri din toate spectrele politice”, a declarat Eric Lewandowski, psiholog clinician și profesor asociat la Facultatea de Medicină a Universității din New York.

„Nu a existat niciun stat în care procentul celor care manifestau anxietate climatică să fie sub 75%”, a mai spus acesta.

Cercetarea, publicată în jurnalul The Lancet Planetary Health, a fost realizată de specialiști de la mai multe universități de prestigiu, inclusiv Stanford University, Utah State University, the University of Washington și George Washington University, printre altele. Studiul a fost finanțat de organizația de advocacy Avaaz și reprezintă o continuare a unei cercetări din 2021, care a analizat atitudinile față de schimbările climatice în 10 țări.

În cadrul sondajului online, desfășurat între iulie și noiembrie 2023, tinerii au fost întrebați despre nivelul lor de îngrijorare, despre gândurile și emoțiile legate de criza climatică, despre afilierile politice și despre cine consideră că poartă responsabilitatea pentru schimbările climatice.

Peste jumătate din respondenți, pe gânduri când vine vorba de copii



Rezultatele arată că 85% dintre tineri sunt cel puțin îngrijorați de criza climatică, iar peste jumătate (57%) se declară "foarte" sau "extrem de" preocupați. Aproape două treimi dintre respondenți au fost de acord cu afirmația „Umanitatea este condamnată”, iar peste jumătate (52%) și-au exprimat reticența de a avea copii din cauza viitorului incert.

„Aud deseori adulți spunând că generația noastră, Generația Z, va repara ceea ce au stricat ei. Ceea ce poate nu înțeleg este presiunea enormă pe care o simțim noi toți”, a declarat Zion Walker, student și membru al Consiliului Consultativ Gen Z din cadrul Climate Mental Health Network.

„Da, facem pași pentru a lupta pentru viitor, dar mulți dintre noi sunt copleșiți de realitatea zilnică a dezastrelor climatice – ne trezim cu știri despre incendii de vegetație care distrug case și despre uragane care iau vieți”, a mai declarat acesta, notează The Guardian.

Studiul arată că majorități largi din ambele partide politice principale sunt îngrijorate de criza climatică: 92% dintre democrați și 73% dintre republicani au declarat că au preocupări legate de mediu.

Respondenții au manifestat, de asemenea, gânduri negative legate de viitorul climatic și au planificat acțiuni pentru a răspunde acestor preocupări, inclusiv prin susținerea candidaților politici care promit să adopte măsuri ferme de combatere a schimbărilor climatice.

Cercetătorii au utilizat un model statistic de regresie pentru a evidenția o corelație între expunerea la dezastre climatice și dorința de a întreprinde acțiuni. Tinerii care au experimentat mai multe evenimente climatice extreme sunt mai predispuși să își dorească soluții concrete.

Tinerii cer, de asemenea, ca discuțiile despre criza climatică să fie aduse în prim-plan și ca generațiile mai în vârstă să încerce să înțeleagă cum se simt. Peste 70% dintre participanții la studiu au declarat că este necesar ca problema climei să fie abordată deschis, iar tinerii să fie sprijiniți în încercările lor de a găsi soluții durabile pentru viitor.

