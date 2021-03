Donald Trump îl critică pe Anthony Fauci. "Regele răzgândirii"

"Două persoane care se promovează singure pentru a reinventa istoria, astfel încât să îşi acopere propriile instincte greşite şi recomandări eronate", a spus Donald Trump despre cei doi.

Despre Anthony Fauci, Trump a spus că este "regele răzgândirii" şi l-a acuzat că şi-a schimbat foarte des recomandările din timpul pandemiei pentru a-şi face o imagine mai bună.

În plus, mai spune Trump, Fauci ar fi încercat să îşi asume meritele pentru dezvoltarea rapidă a unui vaccin. "Eu am fost cel care a pus presiune pe FDA şi eu am reuşit să obţin aprobările pentru vaccin. Chiar şi presa care dă ştiri false ştie asta şi spune asta", a mai spus Trump, citat de Breitbart.

"Lockdown-ul timpuriu ar fi salvat vieţi". Trump: "S-au mişcat prea încet"





Dr. Deborah Birx a explicat, într-un interviu pentru CNN, că mai multe vieţi americane ar fi fost salvate dacă lockdown-ul ar fi fost introdus cu câteva săptămâni mai devreme în 2020.

Donald Trump spune, însă, că Fauci şi Birx sunt responsabili. "S-au mişcat prea încet. Dacă era după ei, am fi acum încuiaţi în subsolurile noastre, iar ţara noastră ar fi trecut printr-o criză financiară majoră", a concluzionat acesta.