Donald Trump a făcut cel puțin 20 de afirmații false în interviul său cu Elon Musk

Majoritatea falsurilor proferate de candidatul republican la președinție au fost afirmații care au fost dezmințite în mod repetat înainte, unele dintre ele de ani de zile. Acestea acopereau o gamă largă de subiecte, de la imigrație la economie, de la politica externă la istoricul lui Trump în funcție și la vicepreședintele Kamala Harris, adversara sa democrată.

Iată doar câteva dintre ele:

Criminalitatea

Trump a afirmat: "Rata criminalității noastre crește vertiginos".

Adevărul: Afirmația lui Trump este falsă. Atât infracțiunile cu violență, cât și infracțiunile împotriva proprietății au scăzut semnificativ în 2023 și în primul trimestru din 2024.

Datele publicate de FBI, primite de la autoritățile locale de aplicare a legii, sunt limitate - cifrele sunt preliminare, nu toate comunitățile au transmis date, iar datele transmise conțin de obicei erori - astfel încât este posibil ca aceste statistici să nu reflecte cu precizie amploarea recentei scăderi a criminalității. Dar alte surse de date arată clar că infracționalitatea a scăzut într-o anumită măsură.

Datele preliminare ale FBI pentru 2023 arată o scădere de aproximativ 13 % a numărului de crime și o scădere de aproximativ 6 % a numărului total de infracțiuni cu violență față de 2022, aducând atât nivelul crimelor, cât și al infracțiunilor cu violență sub nivelul înregistrat în ultimul an calendaristic al mandatului lui Trump, în 2020. Datele preliminare ale FBI pentru primul trimestru din 2024 au arătat o scădere și mai accentuată față de același trimestru din 2023 - o scădere de aproximativ 26% a numărului de crime și de aproximativ 15% a numărului total de infracțiuni cu violență.

Expertul în date privind criminalitatea, Jeff Asher, co-fondator al firmei AH Datalytics, a declarat la începutul acestui an că, dacă cifrele finale pentru 2023 arată o scădere a numărului de crime de cel puțin 10% față de 2022, aceasta ar fi cea mai rapidă scădere înregistrată vreodată în SUA. El a mai remarcat că atât datele preliminare publicate de FBI din primul trimestru al anului 2024, cât și "datele privind criminalitatea colectate din mai multe surse independente indică o scădere și mai mare a infracțiunilor contra proprietății și a infracțiunilor cu violență, inclusiv o scădere substanțial mai mare a uciderilor, până în prezent în acest an comparativ cu 2023, deși mai este încă timp în acest an pentru ca tendințele să se schimbe".

După ce Trump a afirmat în iunie că " e clar, criminalitatea a crescut foarte mult", Anna Harvey, profesor de științe politice și director al Laboratorului de siguranță publică de la Universitatea din New York, a precizat pentru CNN că afirmația este contrazisă atât de datele FBI, cât și de cele ale Asociației șefilor marilor orașe, care reprezintă 70 de mari forțe de poliție din SUA. Ea a spus: "Ar fi mai corect să spunem că infracționalitatea a scăzut atât de mult".

Inflația

Trump a declarat: "Cred că avem cea mai proastă inflație din ultimii 100 de ani. Ei spun că este de 48 de ani, eu nu cred asta".

Adevărul: Trump a încadrat această afirmație ca fiind o opinie, dar, cu toate acestea, este nefondată - greșită în două moduri diferite. În primul rând, chiar și atunci când rata inflației a atins vârful de 9,1% din era Biden în iunie 2022, acea rată de 9,1% a fost cea mai ridicată din 1981 - între 40 și 41 de ani înainte, cu siguranță nu "100 de ani" și nici măcar "48 de ani". În al doilea rând, inflația a scăzut brusc de la vârful din iunie 2022, iar cea mai recentă rată disponibilă la momentul discursului său, pentru iulie 2024, era de 3,2% - o rată care, lăsând la o parte președinția Biden, a fost depășită încă din 2011.

Încălzirea globală și nivelul mărilor

Trump a susținut că amenințarea războiului nuclear este mult mai importantă decât amenințarea reprezentată de schimbările climatice. Acesta a afirmat: "Cea mai mare amenințare? Nu este încălzirea globală, unde oceanul va crește cu o optime de inch în următorii 400 de ani ... și veți avea mai multe proprietăți la malul oceanului, nu?"

Adevărul: Afirmația lui Trump cu privire la ritmul de creștere a nivelului mării este extrem de inexactă. Nivelul mediu global al mării crește în prezent mai mult pe an decât a susținut Trump că va crește în 400 de ani.

NASA a raportat în martie că actuala creștere medie globală a nivelului mării în 2023 a fost de 0,17 inci pe an, mai mult decât dublu față de rata din 1993. Iar un raport al Organizației Meteorologice Mondiale din acest an susține că rata de creștere a nivelului mării între 2014 și 2023 a fost de aproximativ 0,19 inci pe an.

Cu alte cuvinte, creșterea nivelului mării este deja mai mare de o optime de inch pe an - și se accelerează. NASA a constatat un salt de 0,3 inci între 2022 și 2023.

Gary Griggs, profesor de științe terestre și planetare la Universitatea din California, Santa Cruz, care studiază creșterea nivelului mării, a declarat anul trecut că afirmațiile similare ale lui Trump "nu pot fi descrise decât ca fiind total lipsite de contact cu realitatea" și că Trump "habar nu are despre ce vorbește".

Nivelul mării crește cu valori diferite în locații diferite. În ceea ce privește SUA, se preconizează că nivelul mării va crește deosebit de rapid pe coasta de est și pe coasta Golfului Mexic - iar statul lui Trump, Florida, care se învecinează cu ambele coaste, ar urma să fie afectat mai grav decât multe alte state de coastă.

De fapt, afirmațiile lui Trump cu privire la nivelul mării sunt extrem de inexacte pentru zona de lângă Mar-a-Lago, care se află pe malul Atlanticului. Griggs a precizat într-un e-mail din iunie că datele de la cel mai apropiat măsurător al apei al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Mar-a-Lago arată o creștere de o optime de inch aproximativ la fiecare nouă luni.

Trump a făcut, de asemenea, o glumă cu privire la creșterea nivelului mărilor, creând mai multe proprietăți la malul oceanului. În realitate, se preconizează că respectiva creștere a nivelului mării va avea consecințe devastatoare nu numai pentru multe proprietăți de la malul mării, ci și pentru zonele interioare - făcând unele comunități nelocuibile și altele mai periculoase, crescând frecvența și amploarea inundațiilor, făcând uraganele mai distructive și deteriorând infrastructura și ecosistemele.

Numărul de persoane care ascultă conversația

Trump i-a spus lui Musk că "aveți o mulțime de oameni care ascultă" conversația - "vreo 60 de milioane sau ceva de genul ăsta". Apoi a întrebat pe cineva care era numărul, dar nu și-a corectat niciodată estimarea inițială.

Adevărul: Trump și-a exprimat incertitudinea cu privire la acest număr, dar afirmația sa "cam 60 de milioane sau ceva de genul ăsta" este falsă. În momentul în care a făcut această remarcă, datele publice privind X arătau că existau 1,1 milioane de conturi care ascultau conversația.

Trump părea să se refere la ceva diferit: numărul de vizualizări ale propriei sale postări X care arăta "spațiul" în care a fost făcut interviul. Însă marea majoritate a conturilor care au vizualizat postarea nu au ascultat de fapt conversația.

Harris și prizonierii

Trump a afirmat despre Harris: "Vrea să elibereze toți prizonierii care se află în detenție, iar unii dintre acești tipi sunt foarte răi. Asta a ieșit la iveală chiar astăzi".

Adevărul: Această afirmație este falsă. Nu există nicio bază pentru afirmația că Harris "vrea să elibereze toți prizonierii care se află în detenție". Trump părea să se refere la știri din mass-media conservatoare care au raportat că Harris a declarat în 2019, în timp ce candida fără succes la alegerile primare prezidențiale democrate, că dorește să închidă centrele de detenție pentru imigranți gestionate de mediul privat.

Chiar dacă Harris continuă să aibă această poziție în prezent - ea nu a abordat subiectul de când și-a început campania prezidențială în iulie - închiderea centrelor private de detenție a imigranților nu ar duce la eliberarea "tuturor" prizonierilor aflați în detenție, ca să nu mai vorbim de toți prizonierii din închisorile obișnuite din SUA. Trump nu a specificat că vorbea despre poziția din trecut a lui Harris privind anumite centre de detenție a imigranților, mai degrabă decât despre toate închisorile.

Este posibil ca Trump să fi fost el însuși indus în eroare; un scurt clip distribuit de unii republicani pe rețelele de socializare săptămâna aceasta nu includea partea din remarcile lui Harris din 2019 în care aceasta preciza că se referă în special la centrele private de detenție pentru imigranți. Dar articolele Fox News și The New York Post au notat corect ceea ce a spus ea.

Rolul lui Harris în domeniul imigrației

Trump a afirmat despre Harris: "Ea a fost țarul frontierelor, iar oamenii nu le pot permite să scape cu campania lor de dezinformare. Acum, ea spune că nu a fost cu adevărat implicată ... ea a fost total responsabilă".

Adevărul: Acest lucru este fals. Harris nu a fost niciodată "țarul frontierelor" al lui Biden, o etichetă despre care Casa Albă a subliniat întotdeauna că este inexactă, și nu a fost niciodată "responsabilă în totalitate" de frontieră; secretarul Securității Interne, Alejandro Mayorkas, este oficialul responsabil cu securitatea frontierelor. În realitate, Biden i-a dat lui Harris o misiune mai limitată legată de imigrație în 2021, cerându-i să conducă diplomația cu El Salvador, Guatemala și Honduras în încercarea de a aborda condițiile care i-au determinat pe cetățenii acestora să încerce să migreze în Statele Unite.

Unii republicani au luat în derâdere afirmațiile conform cărora Harris nu a fost niciodată "țarul frontierelor", notând pe rețelele de socializare că articolele de presă o descriau uneori pe Harris ca atare. Dar acele articole erau greșite. Diverse canale de știri, inclusiv CNN, au raportat încă din prima jumătate a anului 2021 că Washingtonul a subliniat că Harris nu a fost însărcinat cu securitatea frontierelor în ansamblu, așa cum sugerează cu tărie expresia "border czar", și că i s-a încredințat în schimb o sarcină diplomatică legată de țările din America Centrală.

O "fișă de informații" a Casei Albe din iulie 2021 spunea "La 2 februarie 2021, președintele Biden a semnat un ordin executiv care prevedea elaborarea unei strategii privind cauzele principale.

Din martie, vicepreședintele Kamala Harris a condus eforturile diplomatice ale administrației pentru a aborda cauzele profunde ale migrației din El Salvador, Guatemala și Honduras".

Comentariile lui Biden la un eveniment din martie 2021, în cadrul căruia a anunțat misiunea, au fost puțin mai confuze, dar acesta a declarat că i-a cerut lui Harris să conducă "efortul nostru diplomatic" de a aborda factorii care cauzează migrația în cele trei țări din "Triunghiul Nordului" (în acea zi a menționat și Mexicul). Biden a enumerat factorii din aceste țări care, în opinia sa, au dus la migrație și a afirmat că "dacă abordezi problemele din interiorul țării, toată lumea va avea de câștigat". Și comentariile lui Harris din acea zi s-au axat direct pe "cauzele profunde".

Republicanii pot spune în mod corect munca pentru "cauzele profunde" este o sarcină legată de frontiere. Dar nu o pot numi "țar al frontierelor", pentru că nu a fost niciodată principalul responsabil desemnat.

Cifrele migrației

În timp ce vorbea despre imigrația ilegală, Trump a susținut că, sub președinția lui Joe Biden și a vicepreședintelui Kamala Harris, "aveți milioane de oameni care vin într-o lună".

Adevărul: Acest lucru este fals. Sub administrația Biden-Harris nu a existat nicio lună în care să fi intrat ilegal în țară "milioane" de persoane. În luna de vârf a acestei administrații pentru ceea ce guvernul numește "întâlniri" la frontieră, decembrie 2023, au existat 370.890 de întâlniri la nivel național. Chiar dacă se iau în considerare așa-numitele "evadări", persoane care au evitat Patrula de frontieră pentru a se strecura în țară, nu există nicio bază pentru afirmația că "milioane" de persoane intră într-o singură lună.

Numărul de întâlniri la nivel național a fost de 205 019 în iunie, ultima lună pentru care datele sunt în prezent disponibile publicului.

Cifrele migrației, partea a doua

Trump a spus despre migrație sub conducerea lui Biden și Harris: "Cred că peste 20 de milioane de oameni au venit în țara noastră, mulți dintre ei provenind din închisori, din instituții de boli mintale sau, într-o versiune mai detaliată, din aziluri de nebuni".

Adevărul: Cifra de "20 de milioane" a lui Trump este falsă, o exagerare majoră. Numărul total de "întâlniri" la nivel național din februarie 2021 până în iunie 2024, atât la porturile de intrare legale, cât și între aceste porturi, a fost de aproximativ 10 milioane - iar o "întâlnire" nu înseamnă că o persoană a fost lăsată să intre în țară; unele persoane sunt imediat expediate. În plus, nu există nicio bază pentru afirmația lui Trump potrivit căreia "mulți" dintre acești migranți au venit din închisori sau instituții de sănătate mintală.

Chiar dacă se adaugă numărul estimat de "fugari" din era Biden (persoane care au evitat Patrula de frontieră pentru a intra ilegal), despre care republicanii din Camera Reprezentanților au afirmat în mai că este de aproape două milioane, "totalul ar fi în continuare mult mai mic decât 15, 16 sau 18 milioane", a declarat Michelle Mittelstadt, purtătoare de cuvânt a think tank-ului Migration Policy Institute, la sfârșitul lunii iunie, după ce Trump a folosit aceste cifre.

Cifrele privind "întâlnirile" nu pot fi descrise ca cifre privind persoanele care intră cu succes în SUA. Unele întâlniri implică persoane care sunt considerate inadmisibile în porturile legale și cărora li se refuză permisiunea de a intra. De asemenea, aceeași persoană poate fi "întâlnită" de mai multe ori dacă se întoarce mereu la frontieră pentru a încerca din nou - ceea ce s-a întâmplat în multe cazuri în timpul mandatului lui Biden, când autoritatea de expulzare rapidă prevăzută la titlul 42 invocată de Trump în timpul pandemiei Covid-19 a fost în vigoare până în mai 2023.

În 2023, purtătorul de cuvânt al campaniei Trump, Steven Cheung, a citat o singură sursă pentru afirmația lui Trump cu privire la golirea închisorilor în scopul migrației - articolul Breitbart care nu a fost coroborat. Chiar dacă Venezuela, în special, ar fi eliberat într-adevăr prizonieri pentru a permite oamenilor să încerce să migreze în SUA, aceasta ar fi o dovadă insuficientă pentru afirmația lui Trump că un număr substanțial de migranți din era Biden provin din închisori.

Legitimitatea alegerilor din 2020

Trump a repetat minciuna sa obișnuită cu privire la legitimitatea alegerilor din 2020, afirmând că adversarii săi au încercat să îl persecute prin intermediul instanțelor, chiar dacă nu a făcut "nimic greșit" și doar s-a plâns de "alegerile fraudate".

Adevărul: Afirmația lui Trump cu privire la alegeri rămâne falsă. Alegerile din 2020 nu au fost fraudate, Trump a pierdut în mod corect în fața lui Biden, cu o marjă a Colegiului Electoral de 306 la 232, adversarii săi nu au trișat și nu există nicio dovadă a vreunei fraude suficient de răspândite pentru a fi schimbat rezultatul în vreun stat.

Europa și ajutorul pentru Ucraina

Trump a afirmat din nou că țările europene nu își fac datoria în ceea ce privește ajutorul pentru Ucraina. El a declarat: "În ceea ce privește Ucraina, noi avem nevoie de 250 de miliarde de dolari, iar ei au nevoie de aproximativ 71 de miliarde de dolari".

Adevărul: Afirmația lui Trump este falsă. Până în luna iunie, țările europene s-au angajat și au oferit mai mult ajutor Ucrainei decât SUA în timpul și chiar înainte de invazia rusă care a început în 2022, potrivit datelor Institutului Kiel pentru economia mondială din Germania.

Institutul Kiel, care urmărește îndeaproape ajutorul acordat Ucrainei, a constatat că, de la sfârșitul lunii ianuarie 2022 (chiar înainte de invazia Rusiei din februarie 2022) până în iunie 2024, Uniunea Europeană și țările europene individuale au alocat în total aproximativ 205 miliarde de dolari Ucrainei, sub formă de asistență militară, financiară și umanitară, comparativ cu aproximativ 108 miliarde de dolari alocate de SUA. De asemenea, Europa a depășit SUA în ceea ce privește ajutorul direct pentru Ucraina - definit de institut ca ajutor fie livrat, fie specificat pentru livrare - la aproximativ 121 de miliarde de dolari pentru Europa, față de aproximativ 82 de miliarde de dolari pentru SUA.

Statele Unite au condus Europa în ceea ce privește ajutorul militar care a fost efectiv alocat, dar la distanță foarte mică - aproximativ 56,42 miliarde de dolari față de 56,35 miliarde de dolari.

Este important de remarcat faptul că este posibil să se ajungă la totaluri diferite folosind metodologii diferite. Dar afirmația lui Trump conform căreia SUA a acordat mult mai mult ajutor decât Europa nu este adevărată, indiferent de situație, conform CNN.

