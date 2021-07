Doliu în muzica rock. A murit violonistul Robby Steinhardt / galerie FOTO

Robert E. „Robby” Steinhardt, violonist și vocalist al trupei de rock progresiv Kansas, a murit din cauza complicațiilor de pancreatită. Avea 71 de ani. Soția sa, Cindy Steinhardt, a declarat că a murit sâmbătă la un spital din Tampa, Florida. Ea a anunțat luni pe Facebook că acesta tocmai înregistrase primul său album solo și așteptase cu nerăbdare să revină pe scenă și să plece în turneu.

Steinhardt, originar din Lawrence, Kansas, a fost un membru original al trupei, făcând echipă cu absolvenții liceului Topeka West Kerry Livgren, Rich Williams, Phil Ehart, Dave Hope și cu Steve Walsh, care a crescut în St. Joseph, Missouri . Steinhardt a cântat cu Kansas între 1973 și 1982 și 1997 până în 2006, potrivit Topeka Capital-Journal.

Trupa, care se află în Atlanta, continuă să cânte cu Williams și Ehart, singurii membri originali rămași, potrivit ABC News.

„Membrii trupei KANSAS, din trecut și din prezent, doresc să-și exprime cea mai profundă durere pentru moartea colegului și prietenului nostru, Robby Steinhardt. Robby va fi mereu în sufletele noastre, în mintea noastră și în muzica noastră.

Ceea ce ne-a adus ca parteneri de trupă, fanilor care au participat la concertele noastre și muzicii trupei KANSAS, va fi întotdeauna păstrat în inimă“, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a trupei Kansas.

A murit John Davis, interpretul hiturilor Milli Vanilli

John Davis, una dintre vocile din spatele trupei Milli Vanilli, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC. Acesta a cântat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's True”.

Grupul format de Fabrice Morvan și Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri și a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informația că nu au înregistrat niciodată și au făcut playback pe scenă, scrie digi24.ro.

Fiica artistului, mesaj pentru fani

Fiica lui Davis, Jasmin, a cerut o „ultimă rundă de aplauze” pentru artist. „A făcut mulți oameni fericiți cu râsul și zâmbetul său, cu spiritul său fericit, dragostea și mai ales prin muzica sa”, a scris ea într-o postare pe Facebook, citată de Mediafax.

Născut în Carolina de Sud, Davis s-a mutat în Germania și vocea sa a devenit cunoscută în întreaga lume sub masca Milli Vanilli, aceasta fiind ideea producătorului de discuri Frank Farian, care s-a ocupat și de Boney M, notează Publika.