Doi polițiști și-au cerut scuze pentru selfie-urile cu cadavrele a două surori înjunghiate

Conform BBC, doi polițiști metropolitani din Londra acuzați că au făcut fotografii la locul unei duble crime au transmis că le „pare rău peste măsură pentru durerea cauzată”. Deniz Jaffer și Jamie Lewis au fost acuzați de comportament nepotrivit în funcție din cauza imaginilor cu surorile Nicole Smallman (27 de ani) și Bibaa Henry (46 de ani), găsite moarte în Wembley. Cele două au fost ucise într-un parc din capitala Marii Britanii în iunie 2020.

În tribunal, cei doi polițiști și-au cerut scuze prin intermediul avocaților lor și au indicat că vor pleda vinovat. Avocatul Luka Ponte, de partea pârâților, a spus: „Există indicații că vorbim de recunoașterea faptelor din partea ambilor pârâți”.

