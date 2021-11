Doi minori din Arad au fost bătuți și trimiși la cerșit de propria mamă

Doi frați, de 4 și 10 ani, din localitatea Măderat, județul Arad, au fost agresați și trimiși la cerșit de mama lor, o femeie de 46 de ani, transmite Mediafax. Polițiștii orașului Pâncota s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o femeie de 46 de ani din localitatea Măderat și-ar fi agresat cei doi copii de 4 și 10 ani și i-ar fi trimis la cerșit.

Polițiștii au sesizat Direcția pentru Protecția Copilului în vederea efectuării unei anchete sociale și dispunerea unor măsuri. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.



Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea tuturor măsurilor legale care se impun.

Situația fetițelor care își vindeau jucăriile

S-a scris în presă că două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile, pe stradă, pentru ca părinții să aibă bani de facturi.

"Trebuie să le plătim (n.red. facturile) pentru că sunt foarte mari și ne taie curentul", au explicat fetițele care își vând plângând jucăriile pe stradă, în Roman. Alocația abia le ajunge pentru mâncare celor șase frați.

Articolele publicate susțineau că fetițele care și-au scos jucăriile la vânzare, în stradă, au 12 și 9 ani și vor să facă rost de bani pentru ca părinții să plătească facturile. Ele au fost surprinse pe o pătură, pe trotuarul din fața Colegiului Roman Vodă, sâmbătă, 25 septembrie. În timpul săptămânii, merg la școală deși familiei îi e greu și cu mâncarea.

Lângă jucării, fetele au așezat și creioanele de colorat primite, cel mai probabil, la începerea școlii. E clar că le e rușine după felul în care își feresc ochii, dar "n-avem încotro", a spus fata cea mare.

Situația reală

În 2019 a decedat tatăl copiilor. Au rămas în urmă 7 oameni. Fiica de 28 de ani care are un copil și 5 frați ai acesteia dintr-o altă căsătorie de-a tatălui. Mama copiilor locuiește la Constanța și nu este interesată de aceștia, poate cel mult de o eventuală moștenire a acestora. Tatăl era un tip cu bani, cu o casă foarte mare și cu mai multe soții și mai mulți copii de-a lungul vieții.



Sora cea mare nu are niciun drept legal asupra copiilor care îi sunt frați mai mici. A deschis un proces pentru obținerea tutelei acestora dar instanța doar a stabilit domiciliul acestora la soră, fără a-i acorda acesteia drepturi de tutore. "Tutelă" ar fi însemnat 600 lei/lună pt fiecare copil plus dreptul reprezentării acestora în fața autorităților, a transmis viceprimarul Radu Samson.