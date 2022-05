Doi foști angajați ai Senatului, membri ai sectei Ramtha, au fost găsiți morți în casă. Ce scria pe biletul de adio

Bărbatul și femeia de 67 și 65 de ani s-au sinucis. Aceștia au fost găsiți morți în casă, într-un cătun, Santa Sofia, din provincia Forlì-Cesena. Lângă cadavrele lor au fost găsite două arme. Soții, acum pensionați, erau foști angajați ai Senatului: locuiau la Roma, iar în Santa Sofia aveau o vilă în care își petreceau vacanța. Momentan nu se cunosc motivele gestului.

Alarma a fost trasă de copii, care de câteva zile nu au mai avut vești de la ei. Cuplul devenise inaccesibil de câteva zile. Au încercat să-i contacteze telefonic, fără să primească niciun răspuns.

Din primele rapoarte se pare că s-au sinucis în același timp. Acest lucru a fost raportat de publicația ForliToday citată de Rainews, conform căreia s-a confirmat ipoteza sinuciderii: lângă cadavre au fost găsite două arme pe care soții le dețineau legal.

În plus, pentru copii a fost găsit un ultim bilet de adio în care scria: „Vrem să ne găsim liniștea și alte posibilități pentru noi în altă parte”.

Cele două cadavre au fost duse la morga spitalului „ Morgagni-Pierantoni” din Forlì și, potrivit celor aflate din ziarele locale, medicul legist a raportat că decesul a avut loc cu mai mult de 24 de ore înainte de găsirea cadavrelor.

Dar povestea are și o altă implicație: aceea a apartenenței celor doi soți la o sectă

Acest lucru a fost declarat de niște oameni din satul în care secta Ramtha construise buncăre-locuințe în vederea sfârșitului lumii care era prezis pentru anul 2012.

„Ei erau din acel grup de acolo, își făcuseră o casă în buncăr” relatează vecinii celor doi soți găsiți morți. Cei doi pensionari și-au cumpărat o casă în satul Spinello în urmă cu aproximativ zece ani, ca și alți câțiva adepți ai „Ramtha”, o comunitate conform căreia satul ar supraviețui unui eventual sfârșit al lumii.

Secta Ramtha

Ramtha's School of Enlightenment sau Ramtha's School of Enlightenment este o sectă spirituală americană New Age născută în apropierea orașului rural Yelm, un mic oraș american situat în statul Washington.

Școala a fost fondată în 1988 de JZ Knight, un medium, care pretinde că întruchipează o ființă nespecificată de 35.000 de ani, numită Ramtha cel Iluminat, care probabil a trăit pe vremea Atlantidei.

Cuvintele lui JZ Knight au făcut furori, care în 2011 spunea, printre altele, că mexicanii „se reproduc ca iepurii” și că sunt „otravă”, că toți bărbații gay erau preoți catolici și că fermierii ecologici au o igienă proastă.

