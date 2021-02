Doi copii din Vaslui, arşi cu ciorbă fierbinte. O fetiţă, arsuri pe 90 la sută din corp

Ana Maria Ungureanu, managerul Ambulanței Vaslui, a spus, sâmbătă, că la Spitalul din Huși au ajuns cu mijloace proprii, doi copii cu arsuri prin lichide fierbinți. Se pare că cei doi copii s-au ars cu ciorbă fierbinte.

Medicul Ungureanu spune că fetița de un an și nouă luni este în stare gravă cu arsură de gradele 2-3 pe 90% din suprafața corporală. Un băiețel are și el arsuri, dar acesta este în stare stabilă. Are arsură de gradul 2 pe 6% din suprafața corpului.

Reprezentanții Spitalului Huși fac demersurile pentru ca cei doi copii să fie transferați la Spitalul Sf. Maria din Iași, scrie Mediafax.