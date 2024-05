Kabosu, câinele care a inspirat Dogecoin și numeroase ”memeuri”, a murit /foto

„A murit liniștită, ca și cum ar fi adormit, în timp ce o mângâiam,” a scris Atsuko Sato pe blogul său, mulțumindu-le fanilor shiba inu-ului său numit Kabosu, chipul meme-ului „Doge”, scrie France 24.

„Cred că Kabo-chan a fost cel mai fericit câine din lume. Și eu am fost cel mai fericit proprietar,” a scris Sato.

Kabosu, the Doge meme dog, passed away this morning. She was 19. The doge that inspired millions to Do Only Good Everyday ???? pic.twitter.com/XIMr4RM1gb

Fiind un câine salvat, data reală de naștere a lui Kabosu era necunoscută, dar Sato a estimat vârsta ei la 18 ani, depășind durata medie de viață a unui shiba inu, cu ziua de naștere sărbătorită în noiembrie.

În 2010, la doi ani după ce a adoptat-o pe Kabosu de la o fermă de pui unde altfel ar fi fost eutanasiată, Sato a făcut o fotografie cu animalul său de companie stând pe canapea cu labele încrucișate.

Ea a postat acea imagine – cu shiba inu-ul pufos care privea camera cu o expresie încântătoare – pe blogul ei, de unde s-a răspândit pe forumul online Reddit și a devenit un meme care a circulat din dormitoarele studenților până la lanțurile de e-mail de la birou.

Meme-urile foloseau de obicei un engleză stricată și caraghioasă pentru a dezvălui gândurile interioare ale lui Kabosu și ale altor shiba inu „doge” – pronunțat ca „dough” de la pizza, dar cu un „j” la sfârșit. Imaginea a devenit ulterior și o lucrare digitală NFT care s-a vândut cu 4 milioane de dolari și a inspirat Dogecoin, care a fost inițiat ca o glumă de doi ingineri software și este acum a opta cea mai valoroasă criptomonedă, cu o capitalizare de piață de 23 de miliarde de dolari.

Dogecoin a fost susținut de starul hip-hop Snoop Dogg, antreprenorul de la „Shark Tank” Mark Cuban și basistul trupei Kiss, Gene Simmons.

Dar cel mai fidel susținător al său este probabil miliardarul Musk, care glumește despre moneda pe X – trimițându-i valoarea în sus – și o numește „cripto-ul poporului”. Dogecoin a inspirat, de asemenea, o multitudine de alte „memecoins” ieftine și extrem de volatile, inclusiv derivatul Shiba Inu și altele bazate pe câini, pisici sau Donald Trump.

Kabosu s-a îmbolnăvit de leucemie și afecțiuni hepatice la sfârșitul anului 2022, iar Sato a declarat într-un interviu recent pentru AFP în casa ei din Sakura, la est de Tokyo, că „puterea invizibilă” a rugăciunilor fanilor din întreaga lume a ajutat-o să se vindece.

Today, we come together with heavy hearts to bid farewell to an internet legend, an embodiment of joy, and a symbol of kindness - Doge, the beloved Shiba Inu known as Kabosu. The Doge who touched millions of hearts is now one amongst the stars, wagging her tail looking down at… pic.twitter.com/uP8SsQ02Kr