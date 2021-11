Documentarul “Wild Danube”, realizat de Charlie Ottley, lansat în România. Din ianuarie va fi difuzat și de BBC

Luni, 29 Noiembrie, a avut loc premiera documentarului “Wild Danube”, realizat de celebrul producător de televiziune Charlie Ottley. Asociația de Management al Destinației Delta Dunării s-a implicat încă de la sfârșitul anului 2020 pentru a veni în sprijinul lui Charlie Ottley pentru realizarea documentarului "Wild Danube".

”Ne-am făcut drum pe cel mai crunt viscol, am sărbătorit împreună Paștele, am privit alături de el cum Delta renaște primăvara, dar și cum este asaltată de turiști vara, am pescuit și am vizitat comunitățile deltaice și i-am arătat problemele cu care se confruntă acestea”, transmite asociația printr-un comunicat de presă.

“Aș vrea să-i mulțumesc lui Cătălin Țibuleac și Asociației Delta Dunării, care au fost cu adevărat esențiali în realizarea acestui film. Nu am fi putut face asta fără ei și ne-au sprijinit când am avut nevoie împotriva iernii grele și pe tot parcursul anului cu lucruri esențiale pentru deplasare. Aș vrea să-i mulțumesc lui Cătălin și să îi înmânez un premiu pentru tot ajutorul și serviciile aduse Deltei Dunării.”, a declarat Charlie Ottley.

Îndrăgostit ”iremediabil” de România

“Am fost onorați să ne alăturăm proiectului “Wild Danube”, realizat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care, evident, va reprezinta o oportunitate fantastică de a promova Delta Dunării în spațiul european și nu numai. Charlie Ottley este un îndrăgostit iremediabil de România și, implicit, de Delta Dunării, fiind unul dintre cei mai buni promotori ai țării noastre în plan internațional. Documentarul, lansat într-un moment cu puternică încărcătură emoțională, Ziua Națională a României, dar și dispariția prematură a celui care a fost Ivan Patzachin, va arăta întregii lumi Delta Dunării, necosmetizată, cu bune și cu rele, exact așa cum este ea. Putem spune că documentarul “Wild Danube” se încadrează perfect în motto-ul ”Delta pentru oameni, oameni pentru Deltă” și sperăm să tragă un semnal de alarmă pentru autorități. Îi dorim mult succes în continuare lui Charlie Ottley, mulțumim inimoasei sale echipe și tuturor celor care au contribuit la realizarea documentarului și îl asigurăm de întreaga noastră cooperare pentru proiectele sale viitoare.”, a declarat Cătălin Țibuleac.

“Wild Danube” va rula pe canalul de televiziune Digi 24, pe 01 Decembrie, ora 22.00 și începând din ianuarie 2022, pe BBC.