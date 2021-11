”Doctorul minune” este un fenomen pentru iubitorii de seriale turcești. Este unul dintre cele mai urmărite seriale ale momentului, iar Zerrin Tekindor din această producție, difuzată de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, se numără printre cele mai apreciate vedete din Turcia. DC News a stat de vorbă cu actrița pentru a vedea de ce ”Doctorul minune” este o premieră pe piața cinematografică.

Zerrin Tekindor interpretează rolul Vuslat din serialul “Doctorul minune”, difuzat de luni până vineri, ora 20:00, la Kanal D.

Cum ați ajuns să jucați în ”Doctorul minune”?

Așa cum se procedează în mod obișnuit, după casting. M-a impresionat scenariul producției de la început și, de cum am aflat că este nevoie de un actor care să interpreteze un personaj așa dur cum este Vuslat, am spus de ce nu? Am fost foarte fericită că am fost acceptată în echipa aceasta minunată, așa cum sunt toți colegii mei din “Doctorul minune”.

Cum v-ați pregătit pentru acest rol?

Ca orice actor care își iubește și respectă profesia. Sigur că anii de actorie, de teatru și film, care s-au adunat, de-a lungul timpului, mi-au ușurat, dacă vreți să spunem așa, eforturile, considerabil. Am citit din scoarță-n scoarță scenariul, am exersat duritatea de care dă dovadă personajul meu, eu nefiind o persoană așa precum este Vuslat și sper că am făcut treabă bună.

V-ați regăsit vreun pic în personajul pe care îl interpretați? Aveți vreun punct comun? Vorbiți-ne mai mult despre personajul pe care îl interpretați.

Cum spuneam, nu prea semăn cu personajul Vuslat… așa cum știți eu sunt îndrăgostită de artă, îmi place să și pictez, iar acest termen, atât de vast, implică, pe lângă talent, printre altele, și sensibilitate, delicatețe, dăruire; trebuie să fie o armonie între tine și ceea ce faci, dar și cu cei de lângă tine.

Vuslat este un personaj care face notă discordantă cu ceilalți colegi din instituția medicală Berhayat, acolo unde toți se comportă ca o familie, sunt uniți, buni, săritori, și nu doar în ceea ce privește profesia, dar și dincolo de ușile Spitalului în care lucrează. Am avut curiozitatea să văd cum e să fii rău, să nu te placă semenii, să fii trufaș…

Punct comun, dacă vreți să-l numim așa, între mine și Vuslat, ar fi cochetăria, eleganța. Îmi place să cred că sunt așa și îmi place să mă simt bine, eu cu mine, și prin intermediul outfit-urilor pe care aleg să le port, astfel că și cei din jur să mă perceapă așa cum sunt!

Un mesaj pentru publicul din România: de ce ar trebui să vizioneze ”Doctorul minune”? Ce aduce nou pe piața cinematografiei?

“Doctorul minune” a impresionat publicul, înainte de toate, prin realitatea diferită, intensă, pe care o oferă, îndemnându-ne pe fiecare dintre noi să conștientizam realitatea pe care o au de înfruntat persoanele diagnosticate cu autism. Acesta este o noutate pe piața cinematografică. “Doctorul minune” oferă o suită de exemple de umanitate, iar povestea de viață extraordinară a lui Ali, tânărul cu abilități ieșite din comun, și cu o inteligență uimitoare, se datorează și tulburării de autism de care suferă, „sindromul savantului”. Chiar și personajul meu, Vuslat, va lăsa garda jos, nu doar în fața lui Ali, tânărul rezident chirurg autist, dar și în fața fiicei sale, care și ea este diferită, fiind diagnosticată cu tulburare bipolară. Acestea sunt situații care impresionează și care au corespondent, de multe ori, și în viața de zi cu zi. „Doctorul minune” a impresionat publicul din Turcia, pentru ca apoi să cucerească tot mai mulți fani, în întreaga lume, fiind vizionat în zeci de țări, ceea ce este uluitor, de-a dreptul.

Mesajul meu pentru publicul din România, și pentru noi toți, în general, este că sper să reușim, sau să încercăm măcar, cu toții, să fim mai buni, mai toleranți, mai iubitori și mai atenți cu cei din jurul nostru!

Povestiți-ne un episod de culise, ceva ce nu s-a văzut la televizor din serial.

Toată echipa de filmare, de la cel mai mic până la cel mai mare am pus suflet în fiecare moment petrecut atât în fața, cât și în spatele camerelor de filmare. Am fost cu toții ca o adevărată familie și ne-am comportat ca atare! Sigur că au existat momente haioase, pe multe dintre ele poate le-ați aflat, poate nu; situații amuzante au tot fost, de la pronunțarea anumitor termeni medicali, până la a mima operațiile în sine, aidoma unui cadru medical experimentat. Am avut și un consultant care ne-au ajutat foarte mult… vă dați seama că am exersat, am pocit denumiri… a fost o frumoasă poveste totul. Vă mulțumim că ne urmăriți, că ne iubiți și vă invităm să fiți în continuare alături de noi!

Cine este Zerrin Tekindor

Zerrin Tekindor s-a născut în Burhaniye, Turcia, și-a terminat studiile primare și gimnaziale la Ankara, iar ulterior a absolvit Departamentul de Teatru al Conservatorului de Stat al Universității Hacettepe, în 1985. Tot în acel an, Zerrin a început să lucreze la Teatrul de Stat din Ankara și Istanbul.

Fermecătoarea actrița a adunat în palmares, de-a lungul carierei sale, numeroase roluri în piese de teatru, dar și filme și în seriale de televiziune. Pe lângă actorie, Zerrin Tekindor, actrița din serialul „Doctorul minune” de la Kanal D, este pasionată de pictură; lucrările sale sunt achiziționate de iubitorii de artă și se află în mai multe colecții private.

Zerrin Tekindor a devenit cunoscută publicului român prin intermediul rolurilor interpretate în fascinantele producții turcești, difuzate la Kanal D, Dragoste infinită (rol Leyla), și Iubire ascunsă (rol Deniz), iar de dată această, talentată actrița reintră în inimile fanilor din România, prin intermediul serialului de succes “Doctorul minune”, cu personajul Vuslat, o femeie pe cât de frumoasă, pe atât de dura.