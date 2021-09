UPDATE: Dan Barna a reacţionat pe pagina sa de Facebook.

"Oricât se va strădui DLAF, o instituție aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS. Am cerut în mod repetat, încă de acum trei ani, ca orice dosar să fie procesat și trimis la DNA astfel încât să fie lămurite toate chestiunile asupra cărora există semne de întrebare.

Până acum, s-a confirmat că am avut dreptate de fiecare dată când am zis că nu am nimic de ascuns și nimic de care să mă tem. La singura interacțiune avută direct cu cei de la DLAF, în 11 martie, când am răspuns la solicitarea de clarificări, mi-au transmis că încheiaseră verificările și vor trimite la DNA constatările. Le-am cerut și eu sa facă lucrul acesta pentru a încheia această poveste fără sfârșit. Au comunicat și public acest lucru ca „s-a trimis la DNA”.

Astăzi aflu și eu din presă că DLAF a păstrat, a pus deoparte, o bucată din verificarea inițială, pentru zile negre și nevoi urgente de comunicare negativă, ca să se mai poată genera încă o știre de genul „s-a trimis la DNA ceva cu Barna”. Asta se întâmpla azi când avem în linie dreaptă o moțiune care va confirma că actualul premier nu mai are sustinere.

Nu este nimic nou, nu e nimic diferit de ceea ce era și ce am clarificat deja de luni de zile. Este doar un film în permanentă reluare la cateva luni pe care îl tot vedem împreună de trei ani. Între timp în iunie anul acesta DNA a clasat dosarul redeschis în campania electorală din 2019, constatând că fapta nu există și a răspuns în numeroase rânduri la întrebările presei că nu am nici un fel de calitate în niciunul dintre dosare.

Obiectivul nostru este rezolvarea rapidă a crizei politice și revenirea la o guvernare stabilă și eficientă. Ea este posibilă, însă fără Florin Cîțu. Actualul premier, coordonator al unei campanii de vaccinare eșuată, autor direct și moral al crizei politice, trebuie să plece cât mai rapid. Pentru binele românilor și al României", a scris Dan Barna pe Facebook.

- ştirea iniţială -

Departamentul de Luptă Antifraudă anunţă, într-un răspuns la o solicitare Mediafax şi Aleph News, că inspectorii săi au sesizat Secţia a II-a a DNA şi cu privire la proiectul ”Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, care i-a aparţinut lui Dan Barna şi soţiei sale, Olga Totolici, pentru că în urma verificărilor ”au rezultat indicii privind posibila săvârşire a unor fapte de natură penală”.

"În urma verificărilor efectuate în cazul proiectului „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural” (POSDRU/135/5.2/S/125782 - cod SMIS 51031), având ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, au rezultat indicii privind posibila săvârşire a unor fapte de natură penală, motiv pentru care Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a procedat la întocmirea actelor de sesizare. Întreaga documentaţie a fost transmisă Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie)”, anunţă DLAF în răspunsul dat pentru sursa citată.

Abia se anunțase o clasare pentru Dan Barna

DNA a clasat dosarul lui Dan Barna, acuzat de fraudă cu fonduri europene, încă din 14 iunie 2021, pe motiv că ”fapta nu există”, scrie g4media.ro.

"Nici din constatarea tehnico-științifică, nici din controlul DLAF nu au rezultat indicii privind nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și nici cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală care să afecteze interesele financiare ale Uniunii Europene. În consecință, după epuizarea cercetărilor, la data de 14 iunie 2021, a fost dispusă soluția clasării în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. a („fapta nu există”) din Codul de Procedură Penală.

Considerentele pe care s-a întemeiat această soluție au avut la bază faptul că, în urma cercetărilor efectuate, fiind epuizate toate mijloacele probatorii, nu au rezultat probe certe și suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pretins a fi săvârșite întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor investigate” arată răspunsul DNA pentru sursa citată.

Dosarul mai fusese clasat în martie 2019, dar a fost redeschis în octombrie 2019, când a fost infirmată soluția de clasare. În același timp, o anchetă Rise Project a generat autosesizarea procurorilor DNA care au deschis un alt dosar penal ce-l privea pe Dan Barna. Ulterior, cele două dosare au fost conexate, iar în urma cercetărilor, s-a închis dosarul pe ”fapta nu există”, după cum arată anunțul de mai sus.

Reacția lui Dan Barna față de acest dosar

Dan Barna a acuzat, la acel moment, că ”se induce ideea că numele meu a fost trimis la DNA.”

”Nu este cazul. Dacă vă fi, voi spune eu, înainte să vehiculăm informații incomplete, pe surse și de natură să creeze confuzii inutile. Am fost permanent la dispoziția DLAF și sunt în continuare la dispoziția lor pentru orice fel de informații vor avea nevoie. Înțeleg că instituțiile trebuie să își facă datoria și să verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene și e firesc să fie așa; ce nu este firesc e că o instituție să comunice în presă informații incomplete.”, spunea Dan Barna.