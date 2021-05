Divă din România, mesaj pentru Max Verstappen după cursa de la Monaco. "Voi posta de câte ori câştigă"

Cu a 12-a victorie din carieră, Verstappen a devenit lider mondial în clasamentul Formula 1. Olandezul este pentru prima dată în carieră lider mondial, deşi a debutat încă din 2015 în Formula 1. Până acum, acesta a luat startul în 124 de curse.

Pilotul echipei Ferrari, Charles Leclerc, ar fi trebui să plece din pole position, dar francezul nu a luat startul, duminică, din cauza unei probleme mecanice la transmisia monopostului său.

Verstappen a luat locul acestuia pe grila de start, a preluat conducerea cursei şi a trecut primul linia de sosire.

Mihaela Rădulescu, care s-a mutat în Montecarlo alături de Felix Baumgartner, a transmis un mesaj special pe Twitter pentru pilotul olandez, alături de o fotografie cu acesta.

"Mulţumesc, Max Verstappen. Poza nu e de azi, dar am promis că o voi posta de câte ori câştigă", a scris Mihaela Rădulescu pe Twitter.

@Max33Verstappen - Thank you ! With love to ... @elbn08 and @OvidiuSky ???? ( poza nu e de azi, dar am promis ca o postez de cate ori castiga) @F1 #monaco pic.twitter.com/zvK0xGIsHC