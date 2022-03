Discuțiile Rusia - Ucraina s-au încheiat. Negociator ucrainean: Se poate ajunge la un compromis

Discuțiile vor fi reluate miercuri, a anunțat unul dintre negociatorii ucraineni, potrivit CNN. Negocierile sunt dificile, dar este loc pentru compromis, susține ucraineanul.

„Vom continua mâine. Un proces de negociere foarte dificil. Sunt contradicții fundamentale. Totuși, există spațiu pentru compromis. În pauză, lucrul pe subgrupe va continua”, a explicat Mykhailo Podoliak pe Twitter.

Președintele Klaus Iohannis a spus marți, într-o conferință de presă comună cu președintele Bulgariei, că cele două țări colaborează foarte bine în ceea ce privește apărarea și că este în discuție formarea unui grup de luptă.

„Noi colabărm foarte strâns și foarte bine, România și Bulgaria, în ceea ce privește apărarea comună și NATO. Probabil vă amintiți că Bulgaria joacă un rol foarte important în cadrul Brigăzii internaționale, încă de la început am avut o înțelegere foarte bună pe această temă. Este acum în discuție formarea unui grup de luptă, un battle group, care reprezintă o prezență NATO permanentă în România și este un lucru cunoscut că Franța s-a declarat dispusă să fie națiune cadru pentru acest battle group”, a transmis președintele Klaus Iohannis.

Președintele României susține că în NATO se poartă în această perioadă discuții tehnice pe această temă.

Subiectul central al discuțiilor dintre președinții României și Bulgariei a fost „situația gravă de securitate generată de agresiunea militară a Rusiei în Ucraina”.

„Subiectul central al discuțiilor a fost, desigur, situația gravă de securitate generată de agresiunea militară a Federației Ruse contra Ucrainei, precum și combaterea efectelor sale multiple. În plan umanitar, am reconfirmat sprijinul total pe care România îl acordă tuturor refugiaților din Ucraina care vin în țara noastră. Am prezentat măsurile adoptate de România pentru a sprijini toți cetățenii ucraineni, precum și cetățenii străini în procesul de evacuare în siguranță. Totodată, am discutat despre demersurile întreprinse pentru acordarea sprijinului umanitar, inclusiv prin operaționalizarea centrului logistic de la Suceava, care colectează și transferă în Ucraina și, dacă este cazul, în Republica Moldova, ajutorul umanitar internațional. Este foarte posibil ca fluxurile de refugiați să crească. De aceea, am discutat cele mai bune modalități de coordonare, astfel încât să facem față cu bine acestei crize fără precedent”, a declarat Klaus Iohannis.

