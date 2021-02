Dîncu, plan pentru prezidenţiale 2024: Platformă de stânga. Rolul Pro România şi al lui Victor Ponta

"Ai făcut o afirmație legată de Ponta pe care cei care au scris au interpretat-o ca fi un soi de invitație pe care i-ai adresa-o. Eu am citit textul și nu am sesizat așa ceva. Titlu era ăsta dar textul nu era așa ceva. N-am apucat să te întreb, te întreb acuma despre episodul Ponta", a întrebat consultantul politic Cozmin Guşă.

"Unii au vrut să folosească asta împotriva mea dar eu am spus foarte clar acolo că nu ne interesează ce va face Victor Ponta în viitor. Chiar spuneam că va fi foarte greu să-și mențină partidul în Opoziție și fără să fie Opoziție parlamentară și că ce facem noi în acest moment este următorul lucru: se întorc și-i primim pe cei care vin din partidul Pro România, se întorc acasă, la matcă, ca să zicem așa. Și îi primim înapoi în partid.

În al doilea rând am spus că vreau să facem o platformă de Stânga. O platformă de Stânga ecologistă cu mai multe forțe pentru a putea să adunăm – pentru că vorbeam în contextul alegerilor din 2024 – să câștigăm președinția României. În nici un caz nu am vorbit și nu i-am făcut o invitație lui Victor Ponta cu care sigur că suntem amici, am avut o speranță înainte de asta, acum mi-a dispărut acea speranță că vom putea face, nu să se întoarcă în partid, dar că vom putea face o alianță bună pentru alegerile locale pe care le-am pierdut și le-am pierdut la București, de exemplu, și pentru că el nu a reușit să ducă până la capăt gândul nostru al unei coaliții care ar fi continuat după aceea și la alegerile generale și și-ar fi salvat partidul.

Deci din perspectiva asta a jucat individualist și el este singurul stăpân pe propriul lui destin. Nu cred, nu am văzut un entuziasm în PSD ca să fiu sincer pentru revenirea lui Ponta, cel puțin în acest moment. Așa s-a întâmplat cu toți președinți ai PSD-ului până acum și chiar și la alte partide se întâmplă același lucru: un fost președinte nu mai este, nu mai are prea multă valoare, din păcate, în partidul respectiv", a răspuns Vasile Dîncu.