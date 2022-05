Dinamo - U' Cluj, meciul ultimei speranțe. Dinamo ar putea retrograda azi pentru prima dată în istorie

Jucătorii dinamoviști încearcă să se mențină motivați înaintea meciului cu Universitatea Cluj, însă situația nu este deloc roz. Și asta nu doar prin prisma rezultatului obținut în meciul tur, ci și a jocului foarte slab practicat în ultima perioadă. Nici măcar Dusan Uhrin nu a reușit să aducă prospețime în jocul dinamoviștilor, deși sezonul trecut a reușit o revenire incredibilă, prin care s-a reușit menținerea în Liga 1.

Dinamo joacă azi pe teren propriu, de la ora 21:00. Pentru a rămâne în Liga 1, Dinamo București trebuie să câștige la trei goluri diferență, ori să câștige măcar la două goluri diferență, sperând ca apoi să dea lovitura în prelungiri sau la penalty-uri.

Atacantul nigerian Christian Irobiso, a afirmat că are încredere că echipa Dinamo Bucureşti sa are puterea să se impună în barajul de menţinere în Liga I de fotbal, cu Universitatea Cluj, chiar dacă a pierdut în tur cu 0-2.



"Toţi suntem conştienţi de situaţia neplăcută în care ne aflăm, dar încercăm să fim concentraţi pentru meciul de duminică. Actuala situaţie nu este uşoară, dar încercăm să ne concentrăm. Acesta este fotbalul şi sperăm într-un rezultat pozitiv duminică. Credem în şansa noastră, că putem să întoarcem situaţia. Nu cred că rezultatul din tur a fost cel corect, pentru că noi am avut foarte multe ocazii, dar în fotbal ai nevoie şi de noroc. Nu este imposibil să marcăm trei goluri, totul este posibil în fotbal. Aşteptăm un miracol duminică", a declarat Irobiso.

"Ne-am concentrat la antrenamente"





Atacantul nigerian afirmă că înţelege nemulţumirea suporterilor faţă de situaţia echipei şi nu vrea să se gândească la varianta ca Dinamo să retrogradeze.



"Ne-am concentrat în această săptămână şi am muncit bine la antrenamente, pentru că ştim că nu va fi un meci uşor. Nu vreau să mă gândesc la situaţia în care nu am reuşi să rămânem în Liga 1, suntem într-o situaţie dificilă. Le înţeleg nemulţumirea suporterilor. Mâine este ziua mea şi am nevoie de un cadou duminică. Rămânerea în Liga 1 ar fi un cadou potrivit pentru mine", a mai spus jucătorul nigerian, care a precizat că rămânerea sa la Dinamo depinde de jocul de duminică.



Dinamo, echipă clasată pe locul 8 în clasamentul play-out-ului Ligii I, va disputa cea de-a doua manşă a barajului de menţinere pe prima scenă cu Universitatea Cluj, duminică, de la ora 21:00, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.







U' Cluj nu se vede promovată

Erik Linkar, antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, este convins că în meciul retur al barajului cu Dinamo de la Bucureşti formaţia sa va avea de suportat o atmosferă infernală, dar a subliniat că mizează pe forţa grupului şi bărbăţia jucătorilor săi.



"Nu cred că cineva are dreptul să ne subestimeze şi pe noi şi aici aş vrea să fac doar o mică remarcă. Am avut un om mai puţin din minutul 72. Dinamo a avut un om în plus şi nu ştiu dacă şi-a creat după acel moment o situaţie foarte clară de a marca şi noi am reuşit să marcăm în minutul 82, care sper să ne ajute în obţinerea obiectivului. Cu siguranţă ne va aştepta infernul la Bucureşti, dar mizez foarte mult pe bărbăţia, pe forţa grupului, care am spus că va face diferenţa în acest dublu meci cu cei de la Dinamo şi am mare încredere că ei vor fi puternici şi că vor rezista tuturor presiunilor care vor fi în acea seară. Respect Dinamo, respect toţi jucătorii de la Dinamo, dar nu îmi doresc ca cineva să fie avantajat. Ei dacă vor reuşi să aibă o evoluţie bună, e OK, să câştige. Sunt sigur că în România sunt arbitri care pot fi imparţiali, deşi va fi presiune pe toată lumea, dar îmi doresc să fiu arbitrat corect", a spus tehnicianul conform site-ului oficial al clubului.

