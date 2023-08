 Dinamo Kiev - Aris Salonic. Mircea Lucescu revine acasă, în Giulești: E o plăcere să jucăm aici

'Anul trecut am încercat să jucăm în Polonia, considerând că e mai aproape de graniţele Ucrainei şi că puteam ajunge mai repede. Din păcate drumurile au fost imposibile, dura 7-8 ore să revenim în Ucraina după un meci. Deci a fost foarte dificil. De data asta am zis să venim mai bine la Bucureşti, avem o oră cu avionul până la Chişinău şi de acolo putem trece graniţa ulterior în Ucraina. Aceasta a fost partea pragmatică a acestui meci.

Există însă şi partea sentimentală, pentru că revin acasă, într-un loc pe care îl cunosc foarte bine. Îmi doream să joc un meci oficial şi în România cu o echipă pe care o antrenez. Am mai fost aici cu Galata, Beşiktaş, cu Zenit sau Şahtior, dar am disputat amicale. E o plăcere să jucăm aici, sper ca publicul să vină în număr cât mai mare mâine şi să ne ajute. În meciul din tur cu Aris am avut împotriva noastră un stadion întreg care nu s-a comportat prea civilizat cu noi', a spus tehnicianul român. Lucescu, fost antrenor al echipei Rapid, nu crede că joi vor fi mulţi suporteri ai formaţiei giuleştene în tribune:

'Acum pot să spun că eu am suferit primul după înfrângerea Rapidului cu Petrolul din campionat, pentru că eu cunosc foarte bine cum se comportă suporterii în astfel de situaţii. După un meci pierdut acasă pe Giuleşti, mai ales cu Petrolul, toţi au jurat să nu se mai întoarcă pe stadion toată viaţa. Toată viaţa la ei durează 3-4 zile... din păcate noi intrăm în acele 3-4 zile. De aceea nu cred că vor fi foarte mulţi suporteri rapidişti la meci. Dar sper să fie alţi suporteri şi simpatizanţi ai fotbalului şi, bineînţeles, ucrainenii care trăiesc în Bucureşti'. Întrebat cum comentează zvonurile din presa ucraineană care susţin că în cazul unui eşec cu Aris Salonic va fi demis, Lucescu a răspuns:

'Toate astea sunt invenţii pentru a provoca anumite situaţii. Nimeni nu ştie care e contractul meu, nimeni nu ştie ce se va întâmpla. Noi am trecut prin momente dificile, mulţi jucători au plecat, străini nu prea avem. Suntem echipa din Europa cu cei mai mulţi jucători crescuţi în propria pepinieră. Ca un exemplu, adversara noastră, Aris, nu are niciun jucător grec în echipă. Aşa că pentru a-ţi permite să faci presupuneri trebuie să cunoşti echipa în interior. Presa vrea să fie cu un pas înaintea conducerii'.

De altfel, lui Mircea Lucescu i-au dat lacrimile în timpul conferinţei de presă vorbind despre fotbalul din Ucraina. 'Nu este uşor să joci în campionat fără public. Nu e uşor să faci deplasări. Nu e uşor înaintea meciurilor să ţii un moment de reculegere pentru oamenii care au murit pe front, lucru care creează o stare emoţională extrem de puternică. Nu e uşor să vezi un invalid dând lovitura de începere a unui joc. Şi nu e uşor, cum i s-a întâmplat unui jucător de-al nostru duminică... a venit la mine şi mi-a cerut voie să se ducă acasă pentru că fratele lui a murit pe front...

De aceea jucătorii merită aplauze din toate punctele de vedere. Pentru că în aceste condiţii îşi fac datoria şi fac tocmai pentru a menţine moralul unor suporteri care poate sunt pe front. Pentru că oamenii de pe front au nevoie de aşa ceva, de partea frumoasă a vieţii, de sentimente şi emoţii', a precizat antrenorul.

Echipa ucraineană Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, întâlneşte, joi, de la ora 20:00, pe Stadionul Rapid Giuleşti din Capitală, formaţia Aris Salonic, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League.

a zis Mircea Lucescu, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti,

Iarmolenko (Dinamo Kiev) - În ţara noastră e război, aşa că suntem nevoiţi să jucăm la Bucureşti

Fotbalistul echipei Dinamo Kiev, Andrei Iarmolenko, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că în Ucraina este război, iar în aceste condiţii el şi colegii săi sunt nevoiţi să joace la Bucureşti, pe Stadionul Rapid Giuleşti, partida cu Aris Salonic, din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League. Atacantul şi-ar fi dorit ca meciul să se joace în Ucraina, însă chiar şi aşa speră ca tribunele să fie pline joi seara.

'Bineînţeles că nu e uşor să jucăm aici, pentru noi e mai bine să jucăm acasă, în Ucraina. Însă acum este război în ţara noastră, aşa că suntem nevoiţi să jucăm la Bucureşti. Oamenii de aici sunt prietenoşi cu noi, am fost bine primiţi. Ne dorim să fie cât mai mulţi suporteri mâine în tribune. De aceea vreau să îi invit pe toţi ucrainenii de aici şi pe toţi românii interesaţi de fotbal să vină să ne susţină mâine la meci', a spus el.

Andrei Iarmolenko a spus că el şi colegii săi vor face totul pentru a obţine calificarea după victoria din tur a adversarilor cu 1-0.

'Noi suntem pregătiţi pentru partida de mâine. Rezultatul din prima manşă nu a fost bun pentru noi, dar vom face tot posibilul să obţinem victoria şi calificarea', a precizat fotbalistul ucrainean. Echipa ucraineană Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, întâlneşte, joi, de la ora 20:00, pe Stadionul Rapid Giuleşti din Capitală, formaţia Aris Salonic, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News