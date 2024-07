DIICOT: Tranzacții ilegale cu criptomonede în valoare de 120 milioane dolari

Procurorii DIICOT au pus sub urmărire penală trei persoane, acuzate că au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuării tranzacţiilor.

Pe 23 iulie, procurorii DIICOT împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, perturbarea funcţionării unui sistem informatic şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.



"Din materialul probator administrat a rezultat că 3 inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat şi au desfăşurat o serie de activităţi infracţionale la nivelul unei platforme blockchain, reuşind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacţiilor. Ulterior inculpaţii au încercat să transfere toate activele obţinute ilegal dintr-o reţea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât şi o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două reţele. Procesul de transferare dintr-o reţea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaţilor din prima reţea, restul activelor fiind primite de inculpaţii din cea de a doua reţea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile. Pentru a ascunde produsul infracţional, membrii grupului de criminalitate organizată au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate (de tip agregator), transferând toate activele sub forma unei criptopmonede către o platformă de tip mixer. Având în vedere că persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD", a anunţat DIICOT, joi, într-un comunicat de presă.



În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la adresele celor trei inculpaţi, au fost identificate şi ridicate mai multe sisteme informatice.



De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra sumelor de 136.450 lei şi 31.995 euro, identificate sub formă de numerar, cât şi asupra sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpaţi.



În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).



Pe 24 iulie, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus faţă de inculpaţi măsura controlului judiciar şi interdicţia de a părăsi ţara.



Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, informează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News