Deputatul Partidului Național Liberal a discutat despre legile care vor avansa digitalizarea în țara noastră, vorbind în premieră de două proiecte legislative importante. În final, Sărmaș a precizat că cel mai important proiect de digitalizare este în stadiu de semi-ciornă și va schimba interacțiunile românilor cu instituțiile publice odată ce va fi implementat.

Primul proiect de lege este Ordonanța 36 privind utilizarea semnăturii electronice

„Vă dau o știre în avans față de ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Avem o Ordonanță 36 privind utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă. Eu am depus, împreună cu doamna Violeta Alexandru, un proiect de lege în acest sens la Camera Deputaților, dar între timp a venit și o ordonanță, așa că lucrăm pe ordonanța venită de la guvern.

Vom avea unele schimbări semnificative aici, fiindcă forma venită de la guvern este una destul de restrictivă și care aduce un impact nu neapărat pozitiv pentru procesele deja implementate de privat. Sunt companii cu mii de angajați care ar trebui să-și regândească procesele”, a transmis deputatul, pentru DC NEWS.

„La nivelul Parlamentului încercăm să relaxăm modul de utilizare a semnăturii electronice, în sensul în care vom da posibilitatea ca pentru anumite tipuri de documente sau anumite procese în relația de muncă să se folosească și semnătură simplă sau avansată, nu doar semnătură calificată sau sigiliu care chiar nu-și au sensul. Aceasta este o lege pe care vrem să o modificăm repede și va fi cu siguranță în această sesiune parlamentară”, a adăugat el.

Al doilea proiect de lege este implementarea politicilor de tipul „cloud first”

„O altă lege la care lucrăm și este într-un stadiu destul de avansat – sper să reușim să o depunem în această sesiune parlamentară – este legea privind politicile de cloud în România. Este o informație în premieră, n-am mai ieșit cu ea în spațiul public. Vorbim de o lege care propune o politică de tipul «cloud first» în România care încurajează atât zona publică, cât și zona privată, să utilizeze în primul și în primul rând servicii de cloud și nu infrastructuri «on-premise» așa cum erau folosite până în prezent.

Avantajele sunt bine cunoscute, începând de la costurile operaționale, securitate cibernetică, flexibilitate în utilizarea infrastructurii și așa mai departe. Nu am decis încă, dar această lege va veni cu prevederi care țin de cloud-ul guvernamental sau vom avea o lege separată. Abordarea cu care am pornit la drum este să avem câteva norme și pentru cloud-ul guvernamental în acest proiect de lege care are ca scop principal propunerea unor politici de cloud-first”, a mai spus Sărmaș.

PNRR acordă o sumă „fabuloasă” pentru acest lucru, mai spune parlamentarul

„Bugetul din PNRR pentru infrastructura de cloud guvernamental este unul fabulos. A trecut ceva timp de când am citit proiectul, dar suma este de 500 milioane euro. Noi nu are sens să intervenim la nivel legislativ, dar trebuie să dăm un cadru pentru cum se întâmplă aceste lucruri și pentru cum va fi implementat cloud-ul guvernamental ca să nu riscăm în niciun fel să avem mai multe centre de date disparate care nu împart resurse între ele, care au costuri operaționale separate mult mai mari”, a continuat el.

Cel mai important proiect de lege este interoperabilitatea sistemelor informatice din țara noastră

„Mai avem un proiect de lege care deocamdată este o promisiune, dar pentru mine este cel mai important. Aici vorbim de proiectul de lege care presupune interoperabilitatea sistemelor informatice din România. Acest lucru implică un efort mai mare pentru că este un proiect în care avem și o structură logică a legii, dar și un semi-draft. Totuși, vom avea nevoie de un proces de consultare mult mai larg pentru că aici vom pune regulile privind modul în care se gestionează datele în România”, a adăugat deputatul. „Ideea de bază a legii este să nu dublăm informația, iar instituțiile să facă schimb de date între ele, pentru ca cetățenii să nu mai plimbe pe suport de hârtie informații de la o instituție la alta”, a conchis Sărmaș.