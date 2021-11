Anul trecut, într-un interviu pentru DC News a fost întrebat dacă a consumat marijuana.

„Răspunsul a venit cu foarte mult timp în urmă, atunci când am fost acuzat și de Mircea Badea. Am declarat atunci și am arătat cu documente că nu am consumat atunci și nu am consumat nici în prezent niciun fel de substanță psihoactivă. Deci nici canabis, nici heroină, nici hașiș, nu m-am drogat niciodată cu niciun fel de substanță. Pot spune doar că mă droghez cu alcool, de acest lucru pot fi acuzat", spunea Cristian Mihai Dide într-un interviu pentru DC News.

Dide, test toxicologic după „episodul marijuana”. Rezultat la Regina Maria

În 2018, Mircea Badea le-a făcut o propunere lui Angi Șerban, Cristian Mihai Dide și Florin Bădiță după ce s-a vorbit despre ei drept ”consumatori de marijuana”. Cristian Mihai Dide a fost singurul care a acceptat să facă testul. A ieșit negativ. De altfel, Cristian Mihai Dide nu fumează nici țigări normale.

„Eu nu am fumat în viața mea mea marijuana. Nu am fumat în viața mea marijuana, repet acest lucru", a zis Cristian Mihai Dide pentru DC News.

Rezultatul testului din 2018 îl găsiți aici:

La acel moment, Cristian Mihai Dide îi cerea lui Mircea Badea să-i deconteze testul

„Domnu'! Analizele au costat 75 lei, timpul pierdut vreo 500 lei. Plătești tu, Mircea Badea, sau îi cer lui Burduja? Deci nu m-am drogat ...", a declarat Dide.

Răspunsul lui Mircea Badea a fost: „Dide și-a făcut testul și i-a ieșit negativ și mă întreabă pe mine dacă i-l plătesc sau se duce la Burduja. Du-te la Burduja. De contravaloarea testului îmi iau o șampanie scumpă să beau în cinstea faptului că nu te-ai drogat Dide. E singurul care s-a oferit să facă testul. Ceilalți au băgat capul între urechi".

Protestatarul Cristian Mihai Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că a procurat canabis din afara ţării, dar şi din România şi a trimis două colete cu droguri la sediile DIICOT – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Iaşi.

Cristian Mihai Dide nu a făcut vreodată trafic de droguri

Ce a făcut, de fapt? El a comandat, în luna ianuarie 2020, muguri de CBD care conțineau un procent mic de THC, iar în semn de protest, a trimis un colet cu mugurii respectivi la DIICOT Iași. De altfel, s-a autodenunțat încă de atunci.

El încerca să demonstreze că în România se pot cumpăra şi vinde droguri fără nicio problemă, sub nasul autorităţilor, la un click distanță, prin curier

Acei muguri au fost trimiși la DIICOT pentru a demonstra cât de ușor este pentru oricine să facă rost de așa ceva, deși sunt ilegale în magazine. Ce a făcut DIICOT? L-au arestat pentru acest lucru. A fost suficient să trimită un pachet mic cu muguri și i s-a făcut dosar de traficant.

DIICOT a ridicat din casa lui Dide... gel de duș cu canabis

Cei de la DIICOT i-au luat din casă lui Cristian Mihai Dide... inclusiv gelul de duș. Produsul avea canabis și era cumpărat din comerț. Gelurile de duș, loțiunile de corp sau orice alt produs similar cu canabis se pot comanda foarte ușor online. Unele se găsesc și în magazine.